Почему Украина отказалась от условий РФ по завершению войны — ответ Арахамии

Весной прошлого года в Кремле обещали скорое завершение развязной преступной войны против Украины в случае отказа Киева от намерений получить членство в НАТО.

Что известно об отказе Украины от условий Кремля по завершению войны

По словам руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в эфире передачи "Мосейчук+", представители страны-агрессорки надеялись дожать руководство Украины к подписанию такого соглашения.

Чтобы мы взяли нейтралитет – это было самое большое для них дело, они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то там, нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО… Фактически ключевой пункт был этот. Все остальное там – косметические, политические приправки, типа денацификация.. – объясняет Арахамия. Поделиться

Почему Украина отказалась от условий Кремля

По его словам, представители Украины не согласились на такое соглашение.

Ну, во-первых, для того чтобы на этот пункт согласиться, нужно менять Конституцию, - наш путь в НАТО записан в Конституции. Во-вторых, нет доверия и не было... россиянам, что они это сделают - это можно только сделать, если есть гарантии безопасности. Ну мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом они бы зашли более подготовленные, потому что они пришли действительно неподготовленные... - объяснил Арахамия. Поделиться

Журналистка Мосейчук отметила, что Владимир Путин показывал африканской делегации якобы готовый проект мирного соглашения с Украиной по результату переговоров в Беларуси, якобы парафированного в Стамбуле (Турция).

В так называемом соглашении "О постоянном нейтралитете Украины и гарантиях безопасности", как утверждал Путин, было 18 статей и "все прописано, от боевой техники до личного состава Вооруженных сил Украины", и якобы под документом стояла подпись руководителя украинской делегации.

Арахамия подчеркнул: "Почему Путин не обнародовал этот документ. Как Вы думаете, почему? Если бы у него был документ, он бы обнародовал".

Арахамия добавил, что западные партнеры знали о ходе переговоров и видели драфты документов, но не решали за Украину, а могли дать советы.