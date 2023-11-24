Почему Украина отказалась от условий РФ по завершению войны — ответ Арахамии

Весной прошлого года в Кремле обещали скорое завершение развязной преступной войны против Украины в случае отказа Киева от намерений получить членство в НАТО.
Что известно об отказе Украины от условий Кремля по завершению войны
По словам руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в эфире передачи "Мосейчук+", представители страны-агрессорки надеялись дожать руководство Украины к подписанию такого соглашения.
Почему Украина отказалась от условий Кремля
По его словам, представители Украины не согласились на такое соглашение.
Журналистка Мосейчук отметила, что Владимир Путин показывал африканской делегации якобы готовый проект мирного соглашения с Украиной по результату переговоров в Беларуси, якобы парафированного в Стамбуле (Турция).
В так называемом соглашении "О постоянном нейтралитете Украины и гарантиях безопасности", как утверждал Путин, было 18 статей и "все прописано, от боевой техники до личного состава Вооруженных сил Украины", и якобы под документом стояла подпись руководителя украинской делегации.
Арахамия подчеркнул: "Почему Путин не обнародовал этот документ. Как Вы думаете, почему? Если бы у него был документ, он бы обнародовал".
Арахамия добавил, что западные партнеры знали о ходе переговоров и видели драфты документов, но не решали за Украину, а могли дать советы.
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