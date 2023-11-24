Чому Україна відмовилась від умов РФ щодо завершення війни — відповідь Арахамії

Навесні минулого року у Кремлі обіцяли швидке завершення розв'язаної злочинної війни проти України у разі відмови Києва від намірів отримати членство у НАТО.

Що відомо про відмову України від умов Кремля щодо завершення війни

За словами керівника парламентської фракції “Слуга народу “Давида Арахамії в ефірі передачі "Мосейчук+", представники країни-агресорки сподівались дотиснути керівництво України до підписання такої угоди.

Щоб ми взяли нейтралітет - це була найбільша для них справа, вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО... Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там - косметичні, політичні приправки, типу денацифікація.. - пояснює Арахамія. Поширити

Чому Україна відмовилась від умов Кремля

За його словами, представники України не погодились на таку угоду.

Ну, по-перше, для того, щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати Конституцію, - наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри і не було... до росіян, що вони це зроблять - це можна лише зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені, бо вони прийшли насправді непідготовлені... - пояснив Арахамія. Поширити

Журналістка Мосейчук зазначила, що Володимир Путін показував африканській делегації нібито готовий проєкт мирної угоди з Україною за результатом переговорів у Білорусі, який нібито було парафовано у Стамбулі (Туреччина).

У так званій угоді "Про постійний нейтралітет України й гарантії безпеки", як стверджував Путін, було 18 статей і "все прописано, від бойової техніки до особового складу Збройних сил України", і нібито під документом стояв підпис керівника української делегації.

Арахамія наголосив: "Чомусь Путін не оприлюднив цей документ. Як Ви думаєте, чому? Якби в нього був документ, він би оприлюднив".

Арахамія додав, що західні партнери знали про перебіг переговорів і бачили драфти документів, але не вирішували за Україну, а лише могли дати поради.