Чому Україна відмовилась від умов РФ щодо завершення війни — відповідь Арахамії

Навесні минулого року у Кремлі обіцяли швидке завершення розв'язаної злочинної війни проти України у разі відмови Києва від намірів отримати членство у НАТО.
Що відомо про відмову України від умов Кремля щодо завершення війни
За словами керівника парламентської фракції “Слуга народу “Давида Арахамії в ефірі передачі "Мосейчук+", представники країни-агресорки сподівались дотиснути керівництво України до підписання такої угоди.
Чому Україна відмовилась від умов Кремля
За його словами, представники України не погодились на таку угоду.
Журналістка Мосейчук зазначила, що Володимир Путін показував африканській делегації нібито готовий проєкт мирної угоди з Україною за результатом переговорів у Білорусі, який нібито було парафовано у Стамбулі (Туреччина).
У так званій угоді "Про постійний нейтралітет України й гарантії безпеки", як стверджував Путін, було 18 статей і "все прописано, від бойової техніки до особового складу Збройних сил України", і нібито під документом стояв підпис керівника української делегації.
Арахамія наголосив: "Чомусь Путін не оприлюднив цей документ. Як Ви думаєте, чому? Якби в нього був документ, він би оприлюднив".
Арахамія додав, що західні партнери знали про перебіг переговорів і бачили драфти документів, але не вирішували за Україну, а лише могли дати поради.
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