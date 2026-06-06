Почти 500 случаев заболевания лихорадкой Эбола зафиксировано в Восточной Африке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что количество подтвержденных случаев заболевания геморрагической лихорадкой Эбола в Восточной Африке вскоре достигнет 500 человек.
Главные тезисы
- Наблюдается рост случаев заболевания лихорадкой Эбола в Восточной Африке, что вызывает серьезную обеспокоенность.
- ВОЗ прогнозирует, что количество подтвержденных случаев заболевания достигнет 500 человек, что требует принятия решительных мер для предотвращения распространения вируса.
Эбола распространяется по Восточной Африке: что известно
По последним обновленным данным ВОЗ, подтвержден 471 случай заболевания лихорадкой, при этом уже умерли 82 человека. Об этом сообщает Sweden Herald.
Рост уровня заболеваемости за последние 24 часа был резким, и вспышка может усилиться.
По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), без решительных мер в сфере здравоохранения нынешняя вспышка может по своим масштабам быть хуже эпидемии Эболы, поразившей Западную Африку в 2014 году. Тогда от лихорадки умерло более 11 000 человек, а общее количество случаев заболевания достигло 28 000 человек.
Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения.
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