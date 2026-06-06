Почти 500 случаев заболевания лихорадкой Эбола зафиксировано в Восточной Африке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что количество подтвержденных случаев заболевания геморрагической лихорадкой Эбола в Восточной Африке вскоре достигнет 500 человек.

Эбола распространяется по Восточной Африке: что известно

По последним обновленным данным ВОЗ, подтвержден 471 случай заболевания лихорадкой, при этом уже умерли 82 человека. Об этом сообщает Sweden Herald.

Подавляющее большинство случаев зарегистрировано в Демократической Республике Конго, тогда как в соседней Уганде подтверждено только 19 больных. Поделиться

Рост уровня заболеваемости за последние 24 часа был резким, и вспышка может усилиться.

По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), без решительных мер в сфере здравоохранения нынешняя вспышка может по своим масштабам быть хуже эпидемии Эболы, поразившей Западную Африку в 2014 году. Тогда от лихорадки умерло более 11 000 человек, а общее количество случаев заболевания достигло 28 000 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения.