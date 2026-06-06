Майже 500 випадків захворювання на лихоманку Ебола зафіксовано у Східній Африці

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозує, що кількість підтверджених випадків захворювання на геморагічну лихоманку Ебола у Східній Африці незабаром досягне 500.
Головні тези:
- Станом на даний момент у Східній Африці зафіксовано понад 470 випадків захворювання на лихоманку Ебола.
- ВООЗ попереджає про можливе досягнення кількістю 500 підтверджених випадків незабаром.
Ебола поширюється Східною Африкою: що відомо
За останніми оновленими даними ВООЗ, підтверджений 471 випадок захворювання на лихоманку, при цьому вже померли 82 особи. Про це повідомляє Sweden Herald.
Зростання рівня захворюваності за останні 24 години було різким, і спалах може посилитися.
За оцінками Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), без рішучих заходів у сфері охорони здоров’я нинішній спалах може за своїми масштабами бути гіршим за епідемію Еболи, яка вразила Західну Африку у 2014 році. Тоді від лихоманки померли понад 11 000 людей, а загальна кількість випадків захворювання сягнула 28 000.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила епідемію лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-