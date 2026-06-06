Майже 500 випадків захворювання на лихоманку Ебола зафіксовано у Східній Африці

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозує, що кількість підтверджених випадків захворювання на геморагічну лихоманку Ебола у Східній Африці незабаром досягне 500.

Ебола поширюється Східною Африкою: що відомо

За останніми оновленими даними ВООЗ, підтверджений 471 випадок захворювання на лихоманку, при цьому вже померли 82 особи. Про це повідомляє Sweden Herald.

Переважна більшість випадків зареєстрована в Демократичній Республіці Конго, тоді як у сусідній Уганді підтверджено лише 19 хворих. Поширити

Зростання рівня захворюваності за останні 24 години було різким, і спалах може посилитися.

За оцінками Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), без рішучих заходів у сфері охорони здоров’я нинішній спалах може за своїми масштабами бути гіршим за епідемію Еболи, яка вразила Західну Африку у 2014 році. Тоді від лихоманки померли понад 11 000 людей, а загальна кількість випадків захворювання сягнула 28 000.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила епідемію лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.