Вірус лихоманки Ебола стрімко поширюється у Конго

Спалах лихоманки Ебола важко тримати під контролем через гуманітарну ситуацію в Конго.

Ебола стрімко поширюється у Конго та вже починається в Уганді

У східній частині Демократичної Республіки Конго вірус лихоманки Ебола поширюється швидше, ніж лікарі встигають відстежувати його поширення. Як пише Bloomberg, за один день вдалося відстежити лише кожного п'ятого хворого.

Випадки зараження були в трьох провінціях. Там виявлено не менше 83 підтверджених випадків зараження, 746 ймовірних і 1603 виявлених контактних осіб. При цьому далеко не всі з них перебувають під наглядом. Це означає, що заходи реагування відстають від самого спалаху.

При цьому ситуацію ускладнює соціальна обстановка в Конго. Вірус був вперше виявлений у віддаленій провінції Ітурі. Родичі чоловіка, який помер від вірусу, вимагають видати їм тіло для поховання. Але лікарі побоюються, що це призведе до ще більшого поширення лихоманки. Між родичами та владою спалахнув конфлікт, були підпалені хустки для лікування хворих. Під час заворушень щонайменше шестеро хворих втекли.

Відзначається також, що спалах викликаний рідкісним штамом вірусу Ебола Бундібугйо, проти якого немає схвалених вакцин або методів лікування з використанням антитіл.

Судячи з усього, вірус циркулював непоміченим у провінції Ітурі протягом декількох місяців, перш ніж влада усвідомила, з чим має справу.

У суботу Уганда також повідомила про підтвердження трьох нових випадків лихоманки Ебола. Загальна кількість хворих з моменту виявлення вірусу в Уганді 15 травня досягла п'яти осіб, повідомило Reuters.

За даними міністерства охорони здоров'я, це місцевий водій і медичний працівник, а також громадянка сусідньої Демократичної Республіки Конго.

Відразу після підтвердження перших двох випадків захворювання цього тижня Уганда призупинила роботу всього громадського транспорту, що курсує до Демократичної Республіки Конго. Один із перших двох інфікованих не зміг побороти хворобу, що стало першим летальним випадком цього спалаху вірусу в Уганді.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ризик, пов'язаний зі спалахом захворювання, для Демократичної Республіки Конго підвищено до найвищого рівня.

У рекомендаціях ВООЗ йдеться про те, що країнам слід оперативно розширювати лабораторне тестування, відстеження контактів та роботу з населенням, одночасно узгоджуючи створення "коридорів безпеки", що дозволяють фахівцям безпечно дістатися до постраждалих районів.