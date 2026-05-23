Вирус лихорадки Эбола стремительно распространяется в Конго

Эбола стремительно распространяется в Конго и начинается в Уганде.

В восточной части Демократической Республики Конго вирус лихорадки Эбола распространяется быстрее, чем врачи успевают отслеживать его распространение. Как пишет Bloomberg, за один день удалось отследить только каждого пятого больного.

Случаи заражения имелись в трех провинциях. Там выявлено не менее 83 подтвержденных случаев заражения, 746 вероятных и 1603 обнаруженных контактных лиц. При этом далеко не все из них находятся под наблюдением. Это означает, что меры реагирования отстают от самой вспышки.

При этом ситуацию усложняет социальная обстановка в Конго. Вирус был впервые обнаружен в отдаленной провинции Итури. Родственники умершего от вируса мужчины требуют выдать им тело для захоронения. Но врачи опасаются, что это приведет к еще большему распространению лихорадки. Между родственниками и властями разразился конфликт, были подожжены платки для лечения больных. Во время беспорядков по меньшей мере шесть больных скрылись.

Отмечается также, что вспышка вызвана редким штаммом вируса Эбола Бундибугйо, против которого нет одобренных вакцин или методов лечения с использованием антител.

Судя по всему, вирус циркулировал незамеченным в провинции Итури в течение нескольких месяцев, прежде чем власти осознали, с чем имеют дело.

В субботу Уганда также сообщила о подтверждении трех новых случаев лихорадки Эбола. Общее число заболевших с момента обнаружения вируса в Уганде 15 мая достигло пяти человек, сообщило Reuters.

По данным министерства здравоохранения, это местный водитель и медицинский работник, а также гражданка соседней Демократической Республики Конго.

Сразу после подтверждения первых двух случаев заболевания на этой неделе Уганда приостановила работу всего общественного транспорта, курсирующего в Демократическую Республику Конго. Один из первых двух инфицированных не смог побороть болезнь, что стало первым летальным исходом этой вспышки вируса в Уганде.

Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск, связанный со вспышкой заболевания, для Демократической Республики Конго повышен до самого высокого уровня.

В рекомендациях ВОЗ говорится, что странам следует оперативно расширять лабораторное тестирование, отслеживание контактов и работу с населением, одновременно согласовывая создание "коридоров безопасности", позволяющих специалистам безопасно добраться до пострадавших районов.