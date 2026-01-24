Вспышку вируса "Нипах" зафиксировали в Индии — чем он опасен
Вспышку вируса "Нипах" зафиксировали в Индии — чем он опасен

Источник:  УНИАН

В Индии зафиксировали вспышку опасного вируса "Нипах". Вакцины от него нет, нет также специфического лечения.

Главные тезисы

  • В Индии зафиксирована вспышка вируса Нипах, вызывающего опасения из-за отсутствия вакцин и специфического лечения, а также высокого уровня летальности.
  • Болезнь Нипах может передаваться от животных к людям и от человека к человеку через прямой контакт и употребление загрязненной пищи или биологических жидкостей.

В Индии началась вспышка вируса "Нипах"

Отмечается, что зафиксировано уже пять случаев заражения, а около 100 человек отправили на карантин. Специалисты опасаются дальнейшего распространения инфекции.

Болезнь зафиксирована в штате Западный Бенгал близ Калькутты. Среди подтвержденных случаев заражения есть медицинские работники: врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

Известно, что состояние медбрата идет на улучшение, однако женщины продолжают находиться в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

По мнению специалистов, пациенты заразились вирусом от животных — предположительно летучих мышей.

Этот вирус был открыт в 1999 году. Его симптомы появляются не сразу, а инкубационный период может занять от 4 до 21 дня.

Ни вакцины, ни специфического лечения инфекции не существует. Эта болезнь также имеет высокий уровень летальности. По данным ВОЗ, она составляет от 40 до 75 процентов. Те, кто перенес болезнь, могут ощущать ее последствия в течение дальнейшей жизни. Речь, в частности, о судорогах.

По данным ЦКЗ, обычно у человека внезапно развивается гриппоподобное состояние. Среди симптомов — повышение температуры, сильная усталость, головная боль и боли в мышцах. Иногда пациенты жалуются на кашель, у них развивается одышка или пневмония.

Среди осложнений также энцефалит (воспаление головного мозга). Кроме того, болезнь может повлечь за собой судороги, запутанность сознания или даже кому.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Нипах является зоонозным возбудителем, который может передаваться от животных к людям и человека к человеку.

Основными природными носителями являются летучие мыши (вид Pteropus). Люди могут заразиться как из-за прямого контакта с зараженными летучими мышами или другими животными, так и из-за употребления пищи, загрязненной слюной, мочой или фекалиями летучих мышей.

Кроме того, были случаи передачи вируса от человека к человеку, в частности, из-за тесного контакта с биологическими жидкостями зараженного лица.

