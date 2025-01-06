В Китае через 5 лет после пандемии COVID-19 фиксируют вспышку новой респираторной инфекции – метапневмовируса человека. Больницы стремительно переполняются и власти вынуждены вводить ограничения.

Что известно о вспышке метапневмовируса в Китае

Наибольшие показатели заболеваемости фиксируют в северных провинциях Китая. В частности, среди заболевших большое количество детей.

В соцсетях публикуют все больше фотографий и видео людей в масках в китайских больницах.

Китайские СМИ сравнивают ситуацию с началом пандемии COVID-19.

Органы здравоохранения принимают новые меры по мониторингу и борьбе с распространением случаев пневмонии неизвестного происхождения.

Однако официально в Китае умаляют опасность нового вируса, заявляя, что такое происходит зимой каждый год.

По сравнению с предыдущим годом заболевания выглядят менее тяжелыми и распространяются в меньших масштабах, — заявила представитель МИД Китая Мао Нин. Поделиться

Что известно о первых случаях заболевания метапневмовирусом в Украине.

Отмечается, что респираторную инфекцию под названием метапневмовирус впервые обнаружили метапневмовирус. Она вызывает симптомы, аналогичные гриппу или простуде, среди которых кашель, лихорадка, заложенность носа и усталость.

Преимущественно болезнь протекает в легкой форме, однако может вызвать осложнения у людей с ослабленной иммунной системой, а также маленьких детей и пожилых людей, у которых фиксируют воспаление легких.

Вирус распространяется по воздушному пути или через контакт с загрязненными поверхностями.

Случаи заболевания ранее уже были обнаружены в Великобритании, Казахстане и в Украине.

По информации внештатной представительницы Минздрава Ольги Голубовской, в Украине зафиксировано 13 подтвержденных случаев HMPV, однако в реальности их может гораздо больше.

Ориентировочный инкубационный период — от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность заболевания может изменяться в зависимости от тяжести, в среднем 7-10 дней, — объясняет Голубовская. Поделиться

Вакцины против HMPV или специфического противовирусного лечения нет.