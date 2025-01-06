В Китае через 5 лет после пандемии COVID-19 фиксируют вспышку новой респираторной инфекции – метапневмовируса человека. Больницы стремительно переполняются и власти вынуждены вводить ограничения.
Главные тезисы
- В Китае фиксируется вспышка нового вируса - метапневмовируса, вызывающего переполнение больниц и введение ограничений. Украина также подвержена этой угрозе, с регистрацией случаев заболевания.
- Метапневмовирус передается воздушным путем, требует превентивных мер и мониторинга. Основное внимание уделяется людям с ослабленной иммунной системой.
- Симптомы метапневмовируса схожи с гриппом и простудой, но могут быть опасны для уязвимых групп населения. В Украине уже подтверждены случаи заболевания, но количество заболевших может быть больше.
- Наибольшая заболеваемость метапневмовирусом в Китае - северные провинции и дети в основном. Власти принимают меры по борьбе, но официально умаляют опасность вируса.
Что известно о вспышке метапневмовируса в Китае
Наибольшие показатели заболеваемости фиксируют в северных провинциях Китая. В частности, среди заболевших большое количество детей.
В соцсетях публикуют все больше фотографий и видео людей в масках в китайских больницах.
Китайские СМИ сравнивают ситуацию с началом пандемии COVID-19.
Органы здравоохранения принимают новые меры по мониторингу и борьбе с распространением случаев пневмонии неизвестного происхождения.
Однако официально в Китае умаляют опасность нового вируса, заявляя, что такое происходит зимой каждый год.
Что известно о первых случаях заболевания метапневмовирусом в Украине.
Отмечается, что респираторную инфекцию под названием метапневмовирус впервые обнаружили метапневмовирус. Она вызывает симптомы, аналогичные гриппу или простуде, среди которых кашель, лихорадка, заложенность носа и усталость.
Преимущественно болезнь протекает в легкой форме, однако может вызвать осложнения у людей с ослабленной иммунной системой, а также маленьких детей и пожилых людей, у которых фиксируют воспаление легких.
Вирус распространяется по воздушному пути или через контакт с загрязненными поверхностями.
Случаи заболевания ранее уже были обнаружены в Великобритании, Казахстане и в Украине.
По информации внештатной представительницы Минздрава Ольги Голубовской, в Украине зафиксировано 13 подтвержденных случаев HMPV, однако в реальности их может гораздо больше.
Вакцины против HMPV или специфического противовирусного лечения нет.
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