По данным ВОЗ, многочисленные случаи инфицирования смертельно опасным вирусом Оропуш уже зафиксированы на территории США, Великобритании, странах ЕС, а также в Эквадоре, Гайане, Панаме и на Каймановых островах.
Главные тезисы
- Стремительное распространение смертельного вируса Оропуш зафиксировано не только в Европе, но и в различных странах Южной и Центральной Америки.
- Симптомы вируса Оропуш включают лихорадку, головную боль, суставную боль, озноб, тошноту и рвоту, что делает его схожим с лихорадкой денге.
- На сегодняшний день не существует специфического лечения или вакцины от вируса Оропуш, поэтому важно применять меры защиты от укусов мошек.
- Важные рекомендации для предотвращения инфицирования вирусом включают использование москитных сеток, средств от насекомых и обработанной репеллентами одежды.
- Острота проблемы возрастает из-за возможности передачи вируса от беременных женщин, что может привести к серьезным последствиям для новорожденных.
Что известно о стремительном распространении вируса Оропуш
Отмечается, что на территории США уже было зафиксировано 11 тыс. 634 случая инфицирования вирусом Оропуш, из которых два оказались смертельными.
Эпидемиологи обнаружили, что смертельно опасный вирус распространяют мошки. Однако у ВОЗ есть обеспокоенность по поводу того, что вирус может найти и другие пути распространения в случае, если не будет взят под контроль.
В частности, в Бразилии зафиксировано 3 случая передачи вируса от беременной женщины, что привело к смерти двух младенцев и рождению третьего ребенка с врожденными пороками.
Кроме этого в Бразилии проводят расследование смерти 15 младенцев и пяти внезапных выкидышей, а также трех случаев врожденных аномалий.
В Германии было обнаружено три завезенных случая Оропуша, в Испании 21 случай, а в Италии шесть случаев. В частности, 20 из этих случаев связаны с поездками на Кубу, а один — с Бразилией.
Что известно о смертельно опасном вирусе Оропуш
Вирус Оропуш получил наибольшее распространение в Центральной и Южной Америке, а также в Карибском бассейне. Инфекцию через укус передают мошки Culicoides paraensis, обитающие в лесных районах и у водоемов.
Симптомы болезни схожи с лихорадкой денге и начинаются через 4-8 дней после укуса.
Какого-либо конкретного лечения или вакцины против этой болезни не существует. Чтобы защититься от укусов таких мошек, нужно иметь москитные сетки, средства от насекомых и одежду, обработанную репеллентами от мошек.
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