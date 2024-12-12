По данным ВОЗ, многочисленные случаи инфицирования смертельно опасным вирусом Оропуш уже зафиксированы на территории США, Великобритании, странах ЕС, а также в Эквадоре, Гайане, Панаме и на Каймановых островах.

Что известно о стремительном распространении вируса Оропуш

Отмечается, что на территории США уже было зафиксировано 11 тыс. 634 случая инфицирования вирусом Оропуш, из которых два оказались смертельными.

На основе имеющейся информации, ВОЗ оценивает общий риск для здоровья населения, вызванный этим вирусом, как высокий на региональном уровне. В Европе зарегистрировано 30 случаев заболевания, отмечают представители ВОЗ. Поделиться

Эпидемиологи обнаружили, что смертельно опасный вирус распространяют мошки. Однако у ВОЗ есть обеспокоенность по поводу того, что вирус может найти и другие пути распространения в случае, если не будет взят под контроль.

В частности, в Бразилии зафиксировано 3 случая передачи вируса от беременной женщины, что привело к смерти двух младенцев и рождению третьего ребенка с врожденными пороками.

Вирус Оропуш

Кроме этого в Бразилии проводят расследование смерти 15 младенцев и пяти внезапных выкидышей, а также трех случаев врожденных аномалий.

В Германии было обнаружено три завезенных случая Оропуша, в Испании 21 случай, а в Италии шесть случаев. В частности, 20 из этих случаев связаны с поездками на Кубу, а один — с Бразилией.

Что известно о смертельно опасном вирусе Оропуш

Вирус Оропуш получил наибольшее распространение в Центральной и Южной Америке, а также в Карибском бассейне. Инфекцию через укус передают мошки Culicoides paraensis, обитающие в лесных районах и у водоемов.

Симптомы болезни схожи с лихорадкой денге и начинаются через 4-8 дней после укуса.

Начало внезапное, обычно с лихорадкой, интенсивной головной болью, скованностью суставов, болью, ознобом, а иногда постоянной тошнотой и рвотой, продолжающейся до семи дней. До 60% случаев наблюдается рецидив симптомов после того, как лихорадка падает. Большинство больных выздоравливают в течение семи дней, однако у некоторых пациентов выздоровление может длиться неделями. Тяжелая клиническая картина встречается редко, но может привести к асептическому менингиту в течение второй недели болезни, — подчеркивают журналисты издания. Поделиться