За даними ВООЗ, численні випадки інфікування смертельно небезпечним вірусом Оропуш вже зафіксовані на території США, Великої Британії, у країнах ЄС, а також в Еквадорі, Гаяні, Панамі та на Кайманових островах
Головні тези:
- Стрімке поширення вірусу Оропуш зафіксоване не лише в Європі, але й на Кубі, в Бразилії та інших країнах.
- Згідно з даними ВООЗ, загальний ризик для здоров'я населення від вірусу Оропуш вважається високим на регіональному рівні.
- Симптоми хвороби схожі з гарячкою денге та можуть включати лихоманку, головний біль, суглобовий біль, озноб, нудоту та блювоту.
- Лікування або вакцини проти вірусу Оропуш поки не існує, тому важливо бути обережним та застосовувати заходи захисту від укусів мошок.
- Для запобігання інфікуванню вірусом рекомендується використовувати москітні сітки, засоби від комах та репеленти на одязі.
Що відомо про стрімке поширення вірусу Оропуш
Зазначається, що на території США вже було зафіксовано 11 тис 634 випадків інфікування вірусом Оропуш, з яких два виявились смертельними.
Епідеміологи з’ясували, що смертельно небезпечний вірус поширюють мошки. Однак у ВООЗ є занепокоєння стосовно того, що вірус може знайти і інші шляхи поширення у разі, якщо не буде взятий під контроль.
Зокрема, у Бразилії зафіксовано 3 випадки передачі вірусу від вагітної жінки, що призвело до смерті двох немовлят та народження третьої дитини з вродженими вадами.
Окрім цього у Бразилії проводять розслідування щодо смерті 15 немовлят та п’яти раптових викиднів, а також трьох випадків вроджених аномалій.
У Німеччині було виявлено три завезені випадки Оропуш, в Іспанії 21 випадок, а в Італії шість випадків. Зокрема 20 з цих випадків пов'язані з поїздками на Кубу, а один — з Бразилією.
Що відомо про смертельно небезпечний вірус Оропуш
Вірус Оропуш набув найбільшого поширення у Центральній та Південній Америці, а також Карибському басейні. Інфекцію через укус передають мошки Culicoides paraensis, що мешкають у лісових районах та біля водойм.
Симптоми хвороби схожі з гарячкою денге та починаються через 4-8 днів після укусу.
Якогось конкретного лікування або вакцини проти цієї хвороби не існує. Аби захиститися від укусів таких мошок, потрібно мати москітні сітки, засоби від комах та одяг, який оброблений репелентами від мошок.
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