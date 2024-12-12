За даними ВООЗ, численні випадки інфікування смертельно небезпечним вірусом Оропуш вже зафіксовані на території США, Великої Британії, у країнах ЄС, а також в Еквадорі, Гаяні, Панамі та на Кайманових островах

Що відомо про стрімке поширення вірусу Оропуш

Зазначається, що на території США вже було зафіксовано 11 тис 634 випадків інфікування вірусом Оропуш, з яких два виявились смертельними.

На основі наявної інформації ВООЗ оцінює загальний ризик для здоров'я населення, спричинений цим вірусом, як високий на регіональному рівні. В Європі зареєстровано 30 випадків захворювання, — зазначають представники ВООЗ. Поширити

Епідеміологи з’ясували, що смертельно небезпечний вірус поширюють мошки. Однак у ВООЗ є занепокоєння стосовно того, що вірус може знайти і інші шляхи поширення у разі, якщо не буде взятий під контроль.

Зокрема, у Бразилії зафіксовано 3 випадки передачі вірусу від вагітної жінки, що призвело до смерті двох немовлят та народження третьої дитини з вродженими вадами.

Вірус Оропуш

Окрім цього у Бразилії проводять розслідування щодо смерті 15 немовлят та п’яти раптових викиднів, а також трьох випадків вроджених аномалій.

У Німеччині було виявлено три завезені випадки Оропуш, в Іспанії 21 випадок, а в Італії шість випадків. Зокрема 20 з цих випадків пов'язані з поїздками на Кубу, а один — з Бразилією.

Що відомо про смертельно небезпечний вірус Оропуш

Вірус Оропуш набув найбільшого поширення у Центральній та Південній Америці, а також Карибському басейні. Інфекцію через укус передають мошки Culicoides paraensis, що мешкають у лісових районах та біля водойм.

Симптоми хвороби схожі з гарячкою денге та починаються через 4-8 днів після укусу.

Початок раптовий, зазвичай з лихоманкою, інтенсивним головним болем, скутістю суглобів, болем, ознобом, а іноді постійною нудотою і блювотою, що триває до семи днів. До 60% випадків спостерігається рецидив симптомів після того, як лихоманка спадає. Більшість хворих одужують протягом семи днів, однак у деяких пацієнтів одужання може тривати тижнями. Важка клінічна картина зустрічається рідко, але може призвести до асептичного менінгіту протягом другого тижня хвороби, — підкреслюють журналісти видання. Поширити