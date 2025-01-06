У Китаї фіксують спалах нового вірусу. Чи є загроза для України
Категорія
Світ
Дата публікації

У Китаї фіксують спалах нового вірусу. Чи є загроза для України

Інфекційне відділення
Джерело:  The Independent

У Китаї через 5 років після пандемії COVID-19 фіксують спалах нової респіраторної інфекції - метапневмовірусу людини. Лікарні стрімко переповнюються і влада змушена вводити обмеження. 

Головні тези:

  • У Китаї спалах нової респіраторної інфекції - метапневмовірусу, який фіксується в основному в північних провінціях, включаючи велику кількість дітей.
  • Метапневмовірус вже зафіксований у Великій Британії, Казахстані та Україні, де він може призвести до ускладнень у людей з ослабленою імунною системою.
  • Діагноз встановлюється за симптомами, але вірус поширюється повітряним шляхом, що робить необхідним вжиття заходів щодо профілактики та моніторингу в Україні.
  • Україна зареєструвала підтверджені випадки HMPV, проте реальна кількість випадків може бути вищою, що підкреслює важливість уваги до цієї проблеми.

Що відомо про спалах метапневмовірусу у Китаї

Зазначається, що найбільші показники захворюванності фіксують у північних провінціях Китаю. Зокрема, серед захворілих — велика кількість дітей.

У соцмережах публікують все більше фото та відео людей у масках у китайських лікарнях.

Наразі китайські ЗМІ порівнюють ситуацію з початком пандемії COVID-19.

Органи охорони здоров'я вживають нових заходів щодо моніторингу та боротьби з поширенням випадків пневмонії невідомого походження.

Однак офіційно в Китаї применшують небезпеку нового вірусу, заявляючи, що таке відбувається взимку щороку.

Порівняно з попереднім роком, захворювання виглядають менш важкими та поширюються в менших масштабах, — заявила представниця МЗС Китаю Мао Нін.

Що відомо про перші випадки захворювання на метапневмовірус в Україні

Зазначається, що респіраторну інфекцію під назвою метапневмовірус вперше виявили ще метапневмовірус. Вона викликає симптоми, аналогічні грипу або застуді, серед яких кашель, лихоманка, закладеність носа і втома.

Переважно хвороба протікає у легкій формі, однак може викликати ускладнення у людей з ослабленою імунною системою, а також маленьких дітей і людей похилого віку, у яких фіксують запалення легенів.

Вірус поширюється повітряним шляхом або через контакт із забрудненими поверхнями.

Випадки захворювання раніше вже були виявлені у Великій Британії, Казахстані та також в Україні.

За інформацією позаштатної представниці МОЗ Ольги Голубовської, в Україні зафіксовано 13 підтверджених випадків HMPV, однак в реальності їх може набагато більше.

Орієнтовний інкубаційний період — від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватись залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів, — пояснює Голубовська.

Вакцини проти HMPV або специфічного противірусного лікування — немає.

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