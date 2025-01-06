У Китаї через 5 років після пандемії COVID-19 фіксують спалах нової респіраторної інфекції - метапневмовірусу людини. Лікарні стрімко переповнюються і влада змушена вводити обмеження.
Головні тези:
- У Китаї спалах нової респіраторної інфекції - метапневмовірусу, який фіксується в основному в північних провінціях, включаючи велику кількість дітей.
- Метапневмовірус вже зафіксований у Великій Британії, Казахстані та Україні, де він може призвести до ускладнень у людей з ослабленою імунною системою.
- Діагноз встановлюється за симптомами, але вірус поширюється повітряним шляхом, що робить необхідним вжиття заходів щодо профілактики та моніторингу в Україні.
- Україна зареєструвала підтверджені випадки HMPV, проте реальна кількість випадків може бути вищою, що підкреслює важливість уваги до цієї проблеми.
Що відомо про спалах метапневмовірусу у Китаї
Зазначається, що найбільші показники захворюванності фіксують у північних провінціях Китаю. Зокрема, серед захворілих — велика кількість дітей.
У соцмережах публікують все більше фото та відео людей у масках у китайських лікарнях.
Наразі китайські ЗМІ порівнюють ситуацію з початком пандемії COVID-19.
Органи охорони здоров'я вживають нових заходів щодо моніторингу та боротьби з поширенням випадків пневмонії невідомого походження.
Однак офіційно в Китаї применшують небезпеку нового вірусу, заявляючи, що таке відбувається взимку щороку.
Що відомо про перші випадки захворювання на метапневмовірус в Україні
Зазначається, що респіраторну інфекцію під назвою метапневмовірус вперше виявили ще метапневмовірус. Вона викликає симптоми, аналогічні грипу або застуді, серед яких кашель, лихоманка, закладеність носа і втома.
Переважно хвороба протікає у легкій формі, однак може викликати ускладнення у людей з ослабленою імунною системою, а також маленьких дітей і людей похилого віку, у яких фіксують запалення легенів.
Вірус поширюється повітряним шляхом або через контакт із забрудненими поверхнями.
Випадки захворювання раніше вже були виявлені у Великій Британії, Казахстані та також в Україні.
За інформацією позаштатної представниці МОЗ Ольги Голубовської, в Україні зафіксовано 13 підтверджених випадків HMPV, однак в реальності їх може набагато більше.
Вакцини проти HMPV або специфічного противірусного лікування — немає.
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