Зафиксирована первая вспышка вируса Марбург — что важно знать
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Зафиксирована первая вспышка вируса Марбург — что важно знать

Вирус Марбург – что о нем известно
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Эфиопии произошла первая вспышка вируса Марбург, которая клинически похожа на Эболу. Главная проблема в том, что против него не существует вакцин.

Главные тезисы

  • В тяжелых случаях у инфицированных возникает сильное кровотечение и полиорганная недостаточность.
  • Больным оказывают поддерживающую терапию.

Вирус Марбург — что о нем известно

По состоянию на сегодня точно известно об сразу девяти человек, у которых обнаружили редкую геморрагическую лихорадку.

Она была спровоцирована "родственником" Эболы — вирусом Марбург.

Команда ВОЗ официально заявила, что "активно поддерживает Эфиопию в сдерживании вспышки и лечении инфицированных".

Более того, немало усилий тратят на то, чтобы вирус не вышел за пределы страны.

Что важно понимать, люди инфицируются вирусом из-за контакта с дикими животными.

Между людьми инфекция передается через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных, например кровью, слюной или мочой, или контакт с поверхностью и материалами. Вероятно, патоген впервые передался людям от летучих мышей.

Симптомы Марбурга на первых этапах:

  • лихорадка;

  • головные боли;

  • озноб и боли в мышцах.

Иногда люди также жалуются на боль в груди, тошноту, рвоту и диарею.

Также известно, что через два-семь дней после появления первых симптомов у пациентов может развиться сыпь, которая не чешется.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем похожи Земля и Венера — данные нового исследования
Венера
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые признали свою ошибку во время исследования Солнца
Солнце не так исследовано, как считалось ранее
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Живут ли люди в "Матрице" — результаты исследования
Мы не живем в "Матрице"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?