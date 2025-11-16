Зафиксирована первая вспышка вируса Марбург — что важно знать

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Эфиопии произошла первая вспышка вируса Марбург, которая клинически похожа на Эболу. Главная проблема в том, что против него не существует вакцин.

Вирус Марбург — что о нем известно

По состоянию на сегодня точно известно об сразу девяти человек, у которых обнаружили редкую геморрагическую лихорадку.

Она была спровоцирована "родственником" Эболы — вирусом Марбург.

Команда ВОЗ официально заявила, что "активно поддерживает Эфиопию в сдерживании вспышки и лечении инфицированных".

Более того, немало усилий тратят на то, чтобы вирус не вышел за пределы страны.

Что важно понимать, люди инфицируются вирусом из-за контакта с дикими животными.

Между людьми инфекция передается через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных, например кровью, слюной или мочой, или контакт с поверхностью и материалами. Вероятно, патоген впервые передался людям от летучих мышей.

Симптомы Марбурга на первых этапах:

лихорадка;

головные боли;

озноб и боли в мышцах.

Иногда люди также жалуются на боль в груди, тошноту, рвоту и диарею.