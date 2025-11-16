Зафиксирована первая вспышка вируса Марбург — что важно знать

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Эфиопии произошла первая вспышка вируса Марбург, которая клинически похожа на Эболу. Главная проблема в том, что против него не существует вакцин.
Главные тезисы
- В тяжелых случаях у инфицированных возникает сильное кровотечение и полиорганная недостаточность.
- Больным оказывают поддерживающую терапию.
Вирус Марбург — что о нем известно
По состоянию на сегодня точно известно об сразу девяти человек, у которых обнаружили редкую геморрагическую лихорадку.
Она была спровоцирована "родственником" Эболы — вирусом Марбург.
Команда ВОЗ официально заявила, что "активно поддерживает Эфиопию в сдерживании вспышки и лечении инфицированных".
Более того, немало усилий тратят на то, чтобы вирус не вышел за пределы страны.
Что важно понимать, люди инфицируются вирусом из-за контакта с дикими животными.
Симптомы Марбурга на первых этапах:
лихорадка;
головные боли;
озноб и боли в мышцах.
Иногда люди также жалуются на боль в груди, тошноту, рвоту и диарею.
Также известно, что через два-семь дней после появления первых симптомов у пациентов может развиться сыпь, которая не чешется.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-