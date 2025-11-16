Зафіксовано перший спалах вірусу Марбург — що важливо знати

Всесвітня організацію охорони здоров'я заявила, що в Ефіопії стався перший спалах вірусу Марбург, який клінічно схожий на Еболу. Головна проблема полягає в тому, що проти нього не існує вакцин.
Головні тези:
- У важких випадках у інфікованих виникає сильна кровотеча та поліорганна недостатність.
- Хворим надають підтримуючу терапію.
Вірус Марбург — що про нього відомо
Станом на сьогодні достеменно відомо про одразу дев'яти людей, у яких виявили рідкісну геморагічну лихоманку.
Вона була спровокована "родичем" Еболи — вірусом Марбург.
Команда ВООЗ офіційно заявила, що "активно підтримує Ефіопію у стримуванні спалаху та лікуванні інфікованих".
Ба більше, чимало зусиль витрачають на те, щоб вірус не вийшов за межі країни.
Що важливо розуміти, люди інфікуються вірусом через контакт із дикими тваринами.
Симптомами Марбургу на перших етапах:
лихоманка;
головний біль;
озноб та біль у м'язах.
Інколи люди також скаржаться на біль у грудях, нудоту, блювоту та діарею.
Також відомо, що за два-сім днів після появи перших симптомів у пацієнтів може розвинутися висип, який не свербить.
