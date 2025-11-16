Зафіксовано перший спалах вірусу Марбург — що важливо знати

Всесвітня організацію охорони здоров'я заявила, що в Ефіопії стався перший спалах вірусу Марбург, який клінічно схожий на Еболу. Головна проблема полягає в тому, що проти нього не існує вакцин.

Вірус Марбург — що про нього відомо

Станом на сьогодні достеменно відомо про одразу дев'яти людей, у яких виявили рідкісну геморагічну лихоманку.

Вона була спровокована "родичем" Еболи — вірусом Марбург.

Команда ВООЗ офіційно заявила, що "активно підтримує Ефіопію у стримуванні спалаху та лікуванні інфікованих".

Ба більше, чимало зусиль витрачають на те, щоб вірус не вийшов за межі країни.

Що важливо розуміти, люди інфікуються вірусом через контакт із дикими тваринами.

Між людьми інфекція передається через прямий контакт із біологічними рідинами інфікованих, як-от кров'ю, слиною або сечею, або контакт із поверхнею та матеріалами. Ймовірно, патоген уперше передався людям від кажанів.

Симптомами Марбургу на перших етапах:

лихоманка;

головний біль;

озноб та біль у м'язах.

Інколи люди також скаржаться на біль у грудях, нудоту, блювоту та діарею.