Поклонник Пиночета и Трампа. Ультраправый политик Каст победил на выборах президента Чили

Чили избрало своим следующим президентом ультраправого политика Хосе Антонио Каста.
Главные тезисы
- Ультраправый политик Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили, создав наибольшее правое смещение с момента военной диктатуры.
- Новый президент обещает строить стену на границе с Перу и Боливией, проводить депортации и сокращать государственный сектор экономики.
- Каст является сторонником Дональда Трампа и обещает провести жесткую политику в отношении преступников и нелегальных мигрантов.
Поклонник Пиночета и сын нациста стал новым президентом Чили
Каст победил кандидата от правящей левой коалиции Жанетт Джару, набрав более 58% голосов в своей третьей попытке баллотироваться на пост президента.
Это самый правый сдвиг со времен окончания военной диктатуры в Чили в 1990 году. Каст открыто выражал уважение бывшего правого диктатора Чили Аугусто Пиночета
На протяжении всей кампании Каст описывал Чили как погружающуюся в хаос и нестабильность страну. Он пообещал восстановить порядок и сражаться с нелегальной иммиграцией, а также резко сократить расходы.
В своей первой речи к поклонникам в качестве новоизбранного президента Каст пообещал освободить Чили от преступности.
Каст является сторонником Дональда Трампа, который, вероятно, станет его близким союзником, и его политика перекликается с политикой президента США.
Каст также был решительным противником абортов, даже в случаях изнасилования и политики охраны окружающей среды. Его победа, вероятно, будет здороваться инвесторами, поскольку он пообещал придерживаться подхода свободного рынка в экономике, чтобы сократить государственный сектор и дерегулировать определенные отрасли.
Брат Каста был министром во время диктатуры Пиночета, его отец был членом нацистской партии.
Это были первые президентские выборы в Чили, где голосование было обязательным, а регистрация — автоматической для тех, кто имел право голоса.
Чили является одной из самых безопасных и стабильных стран Южной Америки, но рост иммиграции и организованной преступности в последние годы вызывает беспокойство у многих избирателей. Каст регулярно связывал эти два явления.
Он вступит в должность 11 марта 2026 года.
