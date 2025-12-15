Поклонник Пиночета и Трампа. Ультраправый политик Каст победил на выборах президента Чили
Поклонник Пиночета и Трампа. Ультраправый политик Каст победил на выборах президента Чили

Каст
Источник:  BBC

Чили избрало своим следующим президентом ультраправого политика Хосе Антонио Каста.

Главные тезисы

  • Ультраправый политик Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили, создав наибольшее правое смещение с момента военной диктатуры.
  • Новый президент обещает строить стену на границе с Перу и Боливией, проводить депортации и сокращать государственный сектор экономики.
  • Каст является сторонником Дональда Трампа и обещает провести жесткую политику в отношении преступников и нелегальных мигрантов.

Поклонник Пиночета и сын нациста стал новым президентом Чили

Каст победил кандидата от правящей левой коалиции Жанетт Джару, набрав более 58% голосов в своей третьей попытке баллотироваться на пост президента.

Это самый правый сдвиг со времен окончания военной диктатуры в Чили в 1990 году. Каст открыто выражал уважение бывшего правого диктатора Чили Аугусто Пиночета

На протяжении всей кампании Каст описывал Чили как погружающуюся в хаос и нестабильность страну. Он пообещал восстановить порядок и сражаться с нелегальной иммиграцией, а также резко сократить расходы.

В своей первой речи к поклонникам в качестве новоизбранного президента Каст пообещал освободить Чили от преступности.

Преступники, правонарушители — их жизнь изменится. Мы будем их искать, находить, судить, а затем арестовывать.

Хосе Антонио Каст

Хосе Антонио Каст

Новоизбранный президент Чили

Каст является сторонником Дональда Трампа, который, вероятно, станет его близким союзником, и его политика перекликается с политикой президента США.

Он пообещал построить стену на границе Чили с Перу и Боливией, создать тюрьмы строгого режима и провести массовые депортации нелегальных мигрантов, многие из которых являются выходцами из Венесуэлы.

Каст также был решительным противником абортов, даже в случаях изнасилования и политики охраны окружающей среды. Его победа, вероятно, будет здороваться инвесторами, поскольку он пообещал придерживаться подхода свободного рынка в экономике, чтобы сократить государственный сектор и дерегулировать определенные отрасли.

Брат Каста был министром во время диктатуры Пиночета, его отец был членом нацистской партии.

Это были первые президентские выборы в Чили, где голосование было обязательным, а регистрация — автоматической для тех, кто имел право голоса.

Чили является одной из самых безопасных и стабильных стран Южной Америки, но рост иммиграции и организованной преступности в последние годы вызывает беспокойство у многих избирателей. Каст регулярно связывал эти два явления.

Он вступит в должность 11 марта 2026 года.

