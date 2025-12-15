Прихильник Піночета і Трампа. Ультраправий політик Каст переміг на виборах президента Чилі
Прихильник Піночета і Трампа. Ультраправий політик Каст переміг на виборах президента Чилі

Каст
Джерело:  BBC

Чилі обрало своїм наступним президентом ультраправого політика Хосе Антоніо Каста.

Головні тези:

  • Хосе Антоніо Каст, ультраправий політик, переміг на виборах президента у Чилі, утворивши найбільший правий зсув з часів військової диктатури.
  • Каст планує вжити суворих заходів щодо боротьби з нелегальною імміграцією та злочинністю, що викликало занепокоєння серед багатьох виборців.
  • Ультраправий президент обіцяє будувати стіну на кордоні з Перу та Болівією, проводити масові депортації та зменшувати державний сектор економіки.

Прихильник Піночета і син нациста став новим президентом Чилі

Каст переміг кандидатку від правлячої лівої коаліції Жанетт Джару, набравши понад 58% голосів у своїй третій спробі балотуватися на посаду президента.

Це найбільший правий зсув з часів закінчення військової диктатури в Чилі в 1990 році. Каст відкрито висловлював повагу до колишнього правого диктатора Чилі Аугусто Піночета

Протягом усієї кампанії Каст описував Чилі як країну, що занурюється в хаос і нестабільність. Він пообіцяв відновити порядок і боротися з нелегальною імміграцією, а також різко скоротити видатки.

У своїй першій промові до прихильників як новообраний президент Каст пообіцяв звільнити Чилі від злочинності.

Злочинці, правопорушники — їхнє життя зміниться. Ми будемо їх шукати, знаходити, судити, а потім заарештовувати.

Хосе Антоніо Каст

Хосе Антоніо Каст

Новообраний президент Чилі

Каст є прихильником Дональда Трампа, який, імовірно, стане його близьким союзником, і його політика перегукується з політикою президента США.

Він пообіцяв збудувати стіну на кордоні Чилі з Перу та Болівією, створити в'язниці суворого режиму та провести масові депортації нелегальних мігрантів, багато з яких є вихідцями з Венесуели.

Каст також був рішучим противником абортів, навіть у випадках зґвалтування, та політики охорони навколишнього середовища. Його перемога, ймовірно, буде вітатися інвесторами, оскільки він пообіцяв дотримуватися підходу вільного ринку в економіці, щоб скоротити державний сектор і дерегулювати певні галузі.

Брат Каста був міністром під час диктатури Піночета, а його батько був членом нацистської партії.

Це були перші президентські вибори в Чилі, де голосування було обов'язковим, а реєстрація — автоматичною для тих, хто мав право голосу.

Чилі є однією з найбезпечніших і найстабільніших країн Південної Америки, але зростання імміграції та організованої злочинності в останні роки викликає занепокоєння у багатьох виборців. Каст регулярно пов'язував ці два явища.

Він вступить на посаду 11 березня 2026 року.

