Прихильник Піночета і Трампа. Ультраправий політик Каст переміг на виборах президента Чилі

Чилі обрало своїм наступним президентом ультраправого політика Хосе Антоніо Каста.
Головні тези:
- Хосе Антоніо Каст, ультраправий політик, переміг на виборах президента у Чилі, утворивши найбільший правий зсув з часів військової диктатури.
- Каст планує вжити суворих заходів щодо боротьби з нелегальною імміграцією та злочинністю, що викликало занепокоєння серед багатьох виборців.
- Ультраправий президент обіцяє будувати стіну на кордоні з Перу та Болівією, проводити масові депортації та зменшувати державний сектор економіки.
Прихильник Піночета і син нациста став новим президентом Чилі
Каст переміг кандидатку від правлячої лівої коаліції Жанетт Джару, набравши понад 58% голосів у своїй третій спробі балотуватися на посаду президента.
Це найбільший правий зсув з часів закінчення військової диктатури в Чилі в 1990 році. Каст відкрито висловлював повагу до колишнього правого диктатора Чилі Аугусто Піночета
Протягом усієї кампанії Каст описував Чилі як країну, що занурюється в хаос і нестабільність. Він пообіцяв відновити порядок і боротися з нелегальною імміграцією, а також різко скоротити видатки.
У своїй першій промові до прихильників як новообраний президент Каст пообіцяв звільнити Чилі від злочинності.
Каст є прихильником Дональда Трампа, який, імовірно, стане його близьким союзником, і його політика перегукується з політикою президента США.
Каст також був рішучим противником абортів, навіть у випадках зґвалтування, та політики охорони навколишнього середовища. Його перемога, ймовірно, буде вітатися інвесторами, оскільки він пообіцяв дотримуватися підходу вільного ринку в економіці, щоб скоротити державний сектор і дерегулювати певні галузі.
Брат Каста був міністром під час диктатури Піночета, а його батько був членом нацистської партії.
Це були перші президентські вибори в Чилі, де голосування було обов'язковим, а реєстрація — автоматичною для тих, хто мав право голосу.
Чилі є однією з найбезпечніших і найстабільніших країн Південної Америки, але зростання імміграції та організованої злочинності в останні роки викликає занепокоєння у багатьох виборців. Каст регулярно пов'язував ці два явища.
Він вступить на посаду 11 березня 2026 року.
