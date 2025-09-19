Покрасили коров и напоили алкоголем летучих мышей. В США наградили лауреатов Игнобелевской премии
Покрасили коров и напоили алкоголем летучих мышей. В США наградили лауреатов Игнобелевской премии

Источник:  The Guardian

18 сентября в США состоялась 35-я церемония награждения лауреатов Игнобелевской премии. Среди них – исследователи, придумавшие "тефлоновую диету", напоили летучих мышей и покрасили коров в полоску.

В США наградили лауреатов Игнобелевской премии

Премии раздали в 10 отраслях.

Награду по химии получили американские ученые, нашедшие необычный способ преодоления ожирения — "тефлоновую диету". Они пришли к выводу, что добавление этого типа пластмассы в продукты увеличит их объем без дополнительных калорий.

Премию мира получила группа ученых, заявившая, что рюмка водки улучшает знание иностранных языков — "повышает уверенность, не нарушая произношения слов". Но улучшение было не слишком значительным.

Лидерами в области авиации стали исследователи, кормившие египетских летучих мышей фруктами с этанолом, чтобы проверить действие алкоголя на них. Поэтому рукокрылые опьянели — стали медленными, а их эхолокация ухудшилась.

Премия по педиатрии досталась исследованию о влиянии чеснока на грудное молоко. Выяснилось, что младенцы сосали грудь дольше, если их матери ели этот продукт.

Лауреатами по физике стали ученые, исследовавшие слипание итальянской пасты cacio e pepe (в переводе — "сыр и перец").

Ученые, изучавшие предпочтения ящериц в еде, получили премию в области питания. Они заявили, что даже имея выбор, пресмыкающиеся предпочитали пиццу "четыре сыра".

Премией по инженерии наградили создателей полки для обуви, которая нейтрализует запах зловонных кроссовок. Она в считанные минуты убивает вредные бактерии с помощью ультрафиолетовой лампы. Правда, пострадали и кроссовки.

В области психологии отметили исследования о хвастливости людей, которым говорят, что они имеют интеллект выше среднего.

Премию по биологии получила команда, доказавшая, что коровы меньше страдают от укусов мух, если их покрасить в зебру.

Награду по литературе посмертно присудили Уильяму Бину из Университета Айовы. В серии статей он задокументировал темпы роста ногтей на руках и ногах в течение 35 лет. Его сын рассказал, что к этому была вовлечена вся семья.

Игнобелевская премия — шутливый аналог всемирно известной Нобелевской премии. Это награда, которой отмечают авторов работ, что "сначала заставляют людей смеяться, а затем задуматься". Название премии происходит от английского слова ignoble — "недостойный".

