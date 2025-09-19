Пофарбували корів та напоїли алкоголем кажанів. У США нагородили лауреатів Ігнобелівської премії

18 вересня у США відбулася 35-та церемонія нагородження лауреатів Ігнобелівської премії. Серед них – дослідники, які вигадали "тефлонову дієту", напоїли кажанів і пофарбували корів у смужку.

У США нагородили лауреатів Ігнобелівської премії

Премії роздали у 10 галузях.

Нагороду з хімії отримали американські вчені, які знайшли незвичний спосіб подолання ожиріння — "тефлонову дієту". Вони дійшли висновку, що додавання цього типу пластмаси у продукти збільшить їхній об’єм без додаткових калорій. Поширити

Премію миру отримала група науковців, яка заявила, що чарка горілки покращує знання іноземних мов — "підвищує впевненість, не порушуючи вимови слів". Але поліпшення було не дуже значним.

Лідерами в галузі авіації стали дослідники, які годували єгипетських кажанів фруктами з етанолом, щоб перевірити дію алкоголю на них. Через це рукокрилі сп’яніли — стали повільними, а їхня ехолокація погіршилася.

Премія з педіатрії дісталася дослідженню про вплив часнику на грудне молоко. З’ясувалося, що немовлята смоктали груди довше, якщо їхні матері їли цей продукт.

Лауреатами з фізики стали вчені, які досліджували злипання італійської пасти cacio e pepe (у перекладі — "сир і перець").

Науковці, що вивчали вподобання ящірок у їжі, отримали премію в галузі харчування. Вони заявили, що навіть маючи вибір, плазуни надавали перевагу піці "чотири сири".

Премією з інженерії нагородили творців полиці для взуття, яка нейтралізує запах смердючих кросівок. Вона за лічені хвилини вбиває шкідливі бактерії за допомогою ультрафіолетової лампи. Правда, постраждали й кросівки. Поширити

У галузі психології відзначили дослідження про хвалькуватість людей, яким кажуть, що вони мають інтелект вище середнього.

Премію з біології отримала команда, яка довела, що корови менше страждають від укусів мух, якщо їх пофарбувати у зебру.

Нагороду з літератури посмертно присудили Вільяму Біну з Університету Айови. У серії статей він задокументував темпи росту своїх нігтів на руках і ногах протягом 35 років. Його син розповів, що до цього була залучена вся родина.