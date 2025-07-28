"Помним и не простим". Украина чтит память казненных и замученных в российском плену

28 июля в Украине чтят память тех, кто был казнен, замучен или погиб в плену.
Главные тезисы
- 28 июля в Украине почитают память казненных и замученных в российском плену как символ боли и веры в восстановление справедливости.
- Российские военные систематически совершают преступления против украинских пленников, нарушая международные конвенции и принципы гуманности.
- Международные организации должны действовать для обеспечения доступа, контроля и наказания виновных в нарушениях прав пленников в российском плену.
Украина чтит память казненных и замученных в российском плену
Этот день — не только о потере. Это о боли, которая не стихает. О людях, которых не успели обнять.
В Генштабе подчеркнули, что системные преступления против пленных стали частью военной практики страны-агрессора.
Там добавили, что Россия нарушает Женевские конвенции, Конвенцию ООН против пыток, Римский устав Международного уголовного суда, основы гуманистической традиции.
Это военные преступления. Преступления против человечности. Имеем дело с организованной системой издевательств над украинскими пленниками. Этого недостаточно наблюдать — международные институты должны действовать. Нужно их давление. Доступ. Контроль. Ответственность.
Вооруженные Силы Украины выразили благодарность всем волонтерам, правозащитникам, журналистам, не дающим замолчать трагедии пленных. Тем, кто ищет пропавших, поддерживает семьи, поддерживает связь.
Даже в нечеловеческих условиях неволи или плена украинцы сохраняют веру и надежду.
Об этом написал министр обороны Денис Шмыгаль.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла постановление, которым установила День памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.
В ночь с 28 на 29 июля Россия совершила массовое убийство украинских пленных в Еленовке. Этот террористический акт был заранее спланирован и осуществлен российскими войсками против защитников «Азовстали» в Мариуполе.
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