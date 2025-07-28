"Помним и не простим". Украина чтит память казненных и замученных в российском плену

28 июля в Украине чтят память тех, кто был казнен, замучен или погиб в плену.

Украина чтит память казненных и замученных в российском плену

Этот день — не только о потере. Это о боли, которая не стихает. О людях, которых не успели обнять.

В Генштабе подчеркнули, что системные преступления против пленных стали частью военной практики страны-агрессора.

Россияне пытают. Расстреливают. Унижают. Используют наших людей как живой щит, инструмент пропаганды и шантажа. Оленевка, пытки током в плену, сексуальное насилие, ненадлежащее питание, отсутствие медицинской помощи и связи с родными не исключения, а звенья целенаправленной политики. Поделиться

Там добавили, что Россия нарушает Женевские конвенции, Конвенцию ООН против пыток, Римский устав Международного уголовного суда, основы гуманистической традиции.

Это военные преступления. Преступления против человечности. Имеем дело с организованной системой издевательств над украинскими пленниками. Этого недостаточно наблюдать — международные институты должны действовать. Нужно их давление. Доступ. Контроль. Ответственность.

Вооруженные Силы Украины выразили благодарность всем волонтерам, правозащитникам, журналистам, не дающим замолчать трагедии пленных. Тем, кто ищет пропавших, поддерживает семьи, поддерживает связь.

Мы чествуем павших в плену. Замученных. Уничтоженных. Мы помним. И не простим. Мы верим в возвращение каждого нашего воина. И в силу каждой ждущей семьи. С любовью, болью и выдержкой. Государство делает все возможное, чтобы возврат происходил. И эта работа продолжается, чтобы вернуть всех домой. Это не просто борьба за наших людей. Это борьба за человечность. Поделиться

Даже в нечеловеческих условиях неволи или плена украинцы сохраняют веру и надежду.

Об этом написал министр обороны Денис Шмыгаль.

Их несгибаемость — пример для всех нас и вызов для врага, который не способен сломить нашу волю. Украина сделает все, чтобы достойно чтить память о тех, кто отдал самое ценное за свободу и мир. Денис Шмыгаль Министр обороны Украины

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла постановление, которым установила День памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.