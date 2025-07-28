"Пам'ятаємо і не пробачимо". Україна вшановує пам’ять страчених та закатованих у російському полоні

28 липня в Україні вшановують пам'ять тих, хто був страчений, закатований або загинув у полоні.
Головні тези:
- Україна вшановує пам'ять загиблих, закатованих та страчених у російському полоні як символ болю та віру у відновлення справедливості.
- Злочини проти полонених стали частиною воєнної практики Росії, порушуючи міжнародні конвенції та гуманітарні стандарти.
- Міжнародні інституції мають діяти для забезпечення доступу, контролю та відповідальності за порушення прав полонених в російському полоні.
Україна вшановує пам’ять страчених та закатованих у російському полоні
Цей день — не лише про втрату. Це про біль, який не стихає. Про людей, яких не встигли обійняти. Про злочини, які не мають терміну давності і про які Україна має говорити світові, — зазначили в Генштабі.
У Генштабі наголосили, що системні злочини проти полонених стали частиною воєнної практики країни-агресора.
Там додали, що Росія порушує: Женевські конвенції, Конвенцію ООН проти катувань, Римський статут Міжнародного кримінального суду, основи гуманістичної традиції.
Це — воєнні злочини. Злочини проти людяності. Маємо справу з організованою системою знущань над українськими полоненими. Це недостатньо спостерігати — міжнародні інституції мусять діяти. Потрібен їхній тиск. Доступ. Контроль. Відповідальність.
Збройні Сили України висловили вдячність всім волонтерам, правозахисникам, журналістам, які не дають замовчати трагедії полонених. Тим, хто шукає зниклих, підтримує родини, тримає зв’язок.
Навіть у нелюдських умовах неволі чи полону українці зберігають віру й надію.
Про це написав міністр оборони Денис Шмигаль.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила постанову, якою встановила День вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
У ніч з 28 на 29 липня Росія здійснила масове вбивство українських полонених в Оленівці. Цей терористичний акт був заздалегідь спланований і здійснений російськими військами проти захисників «Азовсталі» в Маріуполі.
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