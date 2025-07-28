"Пам'ятаємо і не пробачимо". Україна вшановує пам’ять страчених та закатованих у російському полоні

28 липня в Україні вшановують пам'ять тих, хто був страчений, закатований або загинув у полоні.

Україна вшановує пам’ять страчених та закатованих у російському полоні

Цей день — не лише про втрату. Це про біль, який не стихає. Про людей, яких не встигли обійняти. Про злочини, які не мають терміну давності і про які Україна має говорити світові, — зазначили в Генштабі.

У Генштабі наголосили, що системні злочини проти полонених стали частиною воєнної практики країни-агресора.

Росіяни катують. Розстрілюють. Принижують. Використовують наших людей як живий щит, інструмент пропаганди і шантажу. Оленівка, тортури струмом у полоні, сексуальне насильство, неналежне харчування, відсутність медичної допомоги і зв’язку з рідними — не винятки, а ланки цілеспрямованої політики. Поширити

Там додали, що Росія порушує: Женевські конвенції, Конвенцію ООН проти катувань, Римський статут Міжнародного кримінального суду, основи гуманістичної традиції.

Це — воєнні злочини. Злочини проти людяності. Маємо справу з організованою системою знущань над українськими полоненими. Це недостатньо спостерігати — міжнародні інституції мусять діяти. Потрібен їхній тиск. Доступ. Контроль. Відповідальність.

Збройні Сили України висловили вдячність всім волонтерам, правозахисникам, журналістам, які не дають замовчати трагедії полонених. Тим, хто шукає зниклих, підтримує родини, тримає зв’язок.

Ми вшановуємо полеглих у полоні. Закатованих. Знищених. Ми пам’ятаємо. І не пробачимо. Ми віримо в повернення кожного нашого воїна. І в силу кожної родини, яка чекає. З любов’ю, болем і витримкою. Держава робить усе можливе, щоб повернення відбувалися. І ця робота триває, щоб повернути додому всіх. Це не просто боротьба за наших людей. Це — боротьба за людяність. Поширити

Навіть у нелюдських умовах неволі чи полону українці зберігають віру й надію.

Про це написав міністр оборони Денис Шмигаль.

Їхня незламність — це приклад для всіх нас і виклик для ворога, який не здатен зламати нашу волю. Україна зробить усе, аби гідно вшановувати пам’ять про тих, хто віддав найцінніше за свободу та мир. Денис Шмигаль Міністр оборони України

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила постанову, якою встановила День вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.