Заявления Международной федерации Красного Креста (МФКК) по поводу российского филиала организации выглядят как попытка отбелить репутацию последнего.
МФКК работает адвокатом Российского Красного Креста — Лубинец
Обнародованное на официальном сайте Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявление по поводу российского Красного Креста выглядит как попытка спасти репутацию последнего.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в Фейсбуке.
Он подчеркнул, что МФКК, констатируя отсутствие Российского ЧХ в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, ничего не говорит о его деятельности в Крыму. При этом РКК украл в Крыму имущество Национального Общества Красного Креста Украины, в отношении чего возбуждено уголовное производство.
Лубинец также назвал жалкой позицию МФКК по сотрудничеству РКК с лагерем "Артек" в Крыму, на директора которого наложены санкции за причастность к депортации украинских детей.
В выводах федерации речь идет только о том, что "партнерство РКК с лагерем "Артек" требует серьезного пересмотра". Эти слова выглядят жалко: ведь когда есть факты, нужно действие, а не рассмотрение ситуации с разных сторон.
Лубинец считает, что МФКК следует обратить внимание на то, что РКК собирал средства для семей мобилизованных и военнослужащих России, а также поддерживал кампании по мобилизации для войны в Украине.
Он отметил, что получил подтверждение о предстоящей встрече с новой президентом Красного Креста и планирует поднять вышеуказанные вопросы в разговоре с ней.
Лубинец призвал расследовать деятельность Российского Красного Креста
Недавно в сети появилась информация, что президент Российского Красного Креста (РКК) имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации, а работники РКК рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами".
Лубинец также обратил внимание на то, что РКК принимает участие в военных собраниях и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины, используются символы агрессии "Z".
Он проинформировал, что направил письмо Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца с требованиями осудить публично такие действия и провести прозрачное расследование действий Российского Красного Креста.
Лубинец требует, чтобы на время проведения расследования было приостановлено членство и участие РКК в сообществе. Если же в ходе расследования данные подтвердятся, то необходимо требовать исключения российской организации из федерации, подчеркнул омбудсмен.
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