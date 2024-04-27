Попытка спасти репутацию. Лубинец раскритиковал позицию МФКК по отношению к Российскому Красному Кресту

МФКК работает адвокатом Российского Красного Креста — Лубинец

Обнародованное на официальном сайте Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявление по поводу российского Красного Креста выглядит как попытка спасти репутацию последнего.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в Фейсбуке.

Теперь заявление федерации выглядит как попытка спасти имя и репутацию Российского Красного Креста, а также только показывает бессилие и устаревшие системы. Ведь россияне совершили конкретные уголовные преступления и продолжают использовать имя международной организации в качестве прикрытия своих преступлений. Также цинично выглядит заявление о внедрении курсов для персонала РКК по МГП. Пожалуй, для того чтобы они лучше скрывали свои преступления. Поэтому решили "поучить" МГП. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Он подчеркнул, что МФКК, констатируя отсутствие Российского ЧХ в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, ничего не говорит о его деятельности в Крыму. При этом РКК украл в Крыму имущество Национального Общества Красного Креста Украины, в отношении чего возбуждено уголовное производство.

Лубинец также назвал жалкой позицию МФКК по сотрудничеству РКК с лагерем "Артек" в Крыму, на директора которого наложены санкции за причастность к депортации украинских детей.

В выводах федерации речь идет только о том, что "партнерство РКК с лагерем "Артек" требует серьезного пересмотра". Эти слова выглядят жалко: ведь когда есть факты, нужно действие, а не рассмотрение ситуации с разных сторон.

Лубинец считает, что МФКК следует обратить внимание на то, что РКК собирал средства для семей мобилизованных и военнослужащих России, а также поддерживал кампании по мобилизации для войны в Украине.

Международные организации не могут молчанием подыгрывать российской агрессии! Иначе они не помогают, а только вредят мировому правопорядку! Считаю, что МФКК, организация с мировым именем, превратилась в адвоката российских преступников. Поделиться

Он отметил, что получил подтверждение о предстоящей встрече с новой президентом Красного Креста и планирует поднять вышеуказанные вопросы в разговоре с ней.

Лубинец призвал расследовать деятельность Российского Красного Креста

Недавно в сети появилась информация, что президент Российского Красного Креста (РКК) имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации, а работники РКК рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами".

Лубинец также обратил внимание на то, что РКК принимает участие в военных собраниях и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины, используются символы агрессии "Z".

Вероятно, речь идет и о том, что РФ имеет целью, чтобы на ТОТ Украины работали новые организации РКК, которые будут финансироваться из России. Поделиться

Он проинформировал, что направил письмо Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца с требованиями осудить публично такие действия и провести прозрачное расследование действий Российского Красного Креста.