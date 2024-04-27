Спроба врятувати репутацію. Лубінець розкритикував позицію МФЧХ щодо Російського Червоного Хреста

МФЧХ працює адвокатом Російського Червоного Хреста — Лубінець

Оприлюднена на офіційному сайті Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заява щодо російського Червоного Хреста виглядає як спроба врятувати репутацію останнього.

Про це уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив у Фейсбуці.

Наразі заява федерації виглядає як намагання врятувати ім’я та репутацію Російського Червоного Хреста, а також тільки показує безсилість і застарілість системи. Адже росіяни скоїли конкретні кримінальні злочини та продовжують використовувати ім'я міжнародної організації як прикриття за свої злочини. Також цинічно виглядає заява запровадити курси для персоналу РЧХ з МГП. Мабуть, для того, щоб вони краще приховували свої злочини. Тому вирішили "повчити" МГП. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Він підкреслив, що МФЧХ, констатуючи відсутність Російського ЧХ у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, нічого не говорить про його діяльність у Криму. При цьому РЧХ вкрав у Криму майно Національного Товариства Червоного Хреста України, щодо чого відкрите кримінальне провадження.

Лубінець також назвав жалюгідною позицію МФЧХ щодо співпраці РЧХ із табором "Артек" у Криму, на директора якого накладені санкції за причетність до депортації українських дітей.

У висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що “партнерство РЧХ з табором “Артек” вимагає серйозного перегляду”. Ці слова виглядають жалюгідно: адже коли є факти — потрібна дія, а не розгляд ситуації з різних сторін.

Лубінець вважає, що МФЧХ треба звернути увагу на те, що РЧХ збирав кошти для сімей мобілізованих і військовослужбовців Росії, а також підтримував кампанії з мобілізації для війни в Україні.

Міжнародні організації не можуть мовчанням підігравати російській агресії! Інакше вони не допомагають, а лише шкодять світовому правопорядку! Вважаю, що МФЧХ, організація зі світовим іменем, перетворилася на адвоката російських злочинців. Поширити

Він зауважив, що отримав підтвердження щодо майбутньої зустрічі з новою президенткою Червоного Хреста і планує підняти вище зазначені питання у розмові з нею.

Лубінець закликав розслідувати діяльність Російського Червоного Хреста

Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент Російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської “патріотичної” організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з “українськими нацистами.

Лубінець також звернув увагу на те, що РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де поширюється ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z".

Ймовірно, йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на ТОТ України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії. Поширити

Він поінформував, що направив лист до Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з вимогами засудити публічно такі дії та провести прозоре розслідування дій Російського Червоного Хреста.