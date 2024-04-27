Спроба врятувати репутацію. Лубінець розкритикував позицію МФЧХ щодо Російського Червоного Хреста
Категорія
Україна
Дата публікації

Спроба врятувати репутацію. Лубінець розкритикував позицію МФЧХ щодо Російського Червоного Хреста

Дмитро Лубінець
Лубінець

Заяви Міжнародної федерації Червоного Хреста (МФЧХ) щодо російської філії організації виглядають як спроба відбілити репутацію останньої.

МФЧХ працює адвокатом Російського Червоного Хреста — Лубінець

Оприлюднена на офіційному сайті Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заява щодо російського Червоного Хреста виглядає як спроба врятувати репутацію останнього.

Про це уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив у Фейсбуці.

Наразі заява федерації виглядає як намагання врятувати ім’я та репутацію Російського Червоного Хреста, а також тільки показує безсилість і застарілість системи. Адже росіяни скоїли конкретні кримінальні злочини та продовжують використовувати ім'я міжнародної організації як прикриття за свої злочини. Також цинічно виглядає заява запровадити курси для персоналу РЧХ з МГП. Мабуть, для того, щоб вони краще приховували свої злочини. Тому вирішили "повчити" МГП.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Омбудсман України

Він підкреслив, що МФЧХ, констатуючи відсутність Російського ЧХ у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, нічого не говорить про його діяльність у Криму. При цьому РЧХ вкрав у Криму майно Національного Товариства Червоного Хреста України, щодо чого відкрите кримінальне провадження.

Лубінець також назвав жалюгідною позицію МФЧХ щодо співпраці РЧХ із табором "Артек" у Криму, на директора якого накладені санкції за причетність до депортації українських дітей.

У висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що “партнерство РЧХ з табором “Артек” вимагає серйозного перегляду”. Ці слова виглядають жалюгідно: адже коли є факти — потрібна дія, а не розгляд ситуації з різних сторін.

Лубінець вважає, що МФЧХ треба звернути увагу на те, що РЧХ збирав кошти для сімей мобілізованих і військовослужбовців Росії, а також підтримував кампанії з мобілізації для війни в Україні.

Міжнародні організації не можуть мовчанням підігравати російській агресії! Інакше вони не допомагають, а лише шкодять світовому правопорядку! Вважаю, що МФЧХ, організація зі світовим іменем, перетворилася на адвоката російських злочинців.

Він зауважив, що отримав підтвердження щодо майбутньої зустрічі з новою президенткою Червоного Хреста і планує підняти вище зазначені питання у розмові з нею.

Лубінець закликав розслідувати діяльність Російського Червоного Хреста

Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент Російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської “патріотичної” організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з “українськими нацистами.

Лубінець також звернув увагу на те, що РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де поширюється ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z".

Ймовірно, йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на ТОТ України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії.

Він поінформував, що направив лист до Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з вимогами засудити публічно такі дії та провести прозоре розслідування дій Російського Червоного Хреста.

Лубінець вимагає, щоб на час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві. Якщо ж під час розслідування дані підтвердяться, необхідно вимагати виключення російської організації з федерації, наголосив омбудсмен.

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