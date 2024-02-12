Портал Комбат. Во Франции раскрыли пророссийскую сеть дезинформации

Во Франции разоблачена структурированная и скоординированная сеть дезинформации, нацеленная на Запад, а также на противодействие помощи Украине.

Портал Комбат – пророссийская сеть дезинформации и фейков

Эту сеть аналитики иронически назвали Портал Комбат. Она транслирует вводящий в заблуждение пророссийский контент с целью поляризовать общественные дебаты и ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Об этом заявило правительственное агентство Viginum, сообщает Le Figaro .

Министерство иностранных дел, Министерство вооруженных сил и Viginum представили заключение нескольких месяцев расследования сети информационных порталов, нацеленных на оккупированные Россией территории Украины, а также Францию, Германию и Польшу.

Лицо, стоящее за этой операцией, пока не установлено. Однако, по мнению экспертов в этом вопросе, "адская машина" дезинформации контролируется непосредственно администрацией президента в Москве, пишет издание.

"Портал Комбат" основан на сети из 193 "информационных порталов", сформированных вокруг трех цифровых экосистем.

Первая объединяет сайты под названием "Правда", доступные во Франции, Германии, Польше, Испании, Великобритании и США. Сайты "Правды" были открыты в июне 2023 года для ретрансляции российских или пророссийских аккаунтов в социальных сетях, российских информационных агентств или институциональных сайтов.

Все они подхватывают речь Кремля о "специальной военной операции" и очерняют Украину и ее сторонников.

Вторая – это пропаганда в оккупации. Эти сайты связаны с другой, более старой экосистемой сайтов под названием "news.ru", ориентированной на русскоязычную аудиторию в Украине.

Сайты создавались последовательными волнами в период с 3 апреля по 17 декабря 2022 года. Они доступны с 41 названием разных украинских городов для целевой местной аудитории и стратегическими городами Донецк и Луганск. Для этой экосистемы стратегия распространения экспертам кажется более агрессивной.

Сайты, созданные после вторжения в Украину, больше не являются простыми порталами, передающими общую информацию или местные новости, а оказываются настоящими резонаторами для российской системы влияния, – добавляет Viginum. Поделиться

В Европе влияние российской пропаганды невелико

Россия мобилизовала значительные ресурсы для построения своей сети, но в Европе операция не успела дать никакого эффекта.

Несмотря на сложную систему, во Франции последствия остались умеренными, – объясняет Viginum.

Аудитория платформ типа "Правда" была небольшой. 10 700 посещений в ноябре для французского сайта, 17 600 для польского сайта, 34 400 для сайта немецкого, 36 700 для англоязычного сайта и 55 тыс. для испанской версии.

Однако военные аналитики называют эти сайты спящим устройством, которое можно активировать в короткие сроки.

Пропаганда нацелена на любителей теорий заговора

Сеть "Портал Комбат" не производит контент, а ретранслирует другие "источники", в частности в автоматическом режиме, чтобы увеличить свою аудиторию или свое влияние.

Сообщения затем транслируются в других средствах массовой информации в логике распространения сказаний.

Они нацелены на определенную аудиторию, например, на круг заговорщиков. Чтобы сделать операцию менее заметной, контент, предназначенный для манипулирования, можно смешивать с неполитизированными или даже безвредными потоками, в частности, в сети "news.ru", - добавило издание.

Российская пропаганда очень агрессивна

Осенью сообщалось, что Российская Федерация продолжает проводить пропаганду среди оставшихся на оккупированных территориях украинцев.

Позже стало известно, что захватчики формируют систему "лекторов" для "переформатирования мозгов" населению Луганской области.

А недавно в России в очередной раз прибегли к обычному для нее делу – распространению фейков. В этот раз рассказывают о том, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел виллу рейхминистра Йозефа Геббельса.