Постапокалипсис прошлого. Ученые узнали о жизни древнейших "морских чудовищ"

Засушливые равнины Кимберли в Западной Австралии сегодня кажутся далекими от океана. Однако 250 млн лет назад эта территория была мелководным заливом - домом для одних из древнейших "морских чудовищ" планеты.

Ученые узнали о древнейших "морских чудовищах"

Согласно результатам исследования опубликованы в Journal of Vertebrate Paleontology, палеонтологи из Шведского музея естествознания обнаружили доказательства существования древних "морских саламандр", которые, как выяснилось, активно распространялись по миру.

Исследование показало, что эти морские амфибии формировали удивительно разнообразные сообщества и поддерживали межконтинентальные связи уже через два миллиона лет после масштабного массового вымирания в истории Земли.

Речь идет о периоде после так называемого "Великого вымирания" — катастрофы в конце пермского периода, которая произошла около 252 миллионов лет назад и уничтожила большинство живых организмов. Новые данные свидетельствуют: жизнь восстанавливалась гораздо быстрее, чем считалось раньше.

Как отмечается, первые ископаемые были найдены еще в 1970-х годах на скотоводческой станции Нунканбах, неподалеку от изолированного городка Дерби в регионе Кимберли. В 1972 году их описали как один вид морской амфибии — Erythrobatrachus noonkanbahensis.

Впрочем, фрагменты были ошибочно классифицированы и фактически потерялись в международных музейных коллекциях. Только в 2024 году повторное исследование архивов в сочетании с высокоточной 3D-визуализацией позволило установить истину.

Выяснилось, что в коробках хранились остатки не одного, а не менее двух видов. Кроме большого хищника с широкой головой — Erythrobatrachus — исследователи идентифицировали еще один род — Aphaneramma. Это была длинномордая амфибия, специализированная на охоте на мелкую рыбу.

Оба вида обитали в одних и тех же прибрежных водах, однако занимали разные экологические ниши.

Эти существа принадлежали к трематозавридам — крокодиловидным родственникам современных лягушек и саламандр, и стали одними из первых четвероногих, приспособившихся к морской среде в раннем мезозое.

Особенно интересным оказался род Aphaneramma. Если Erythrobatrachus, вероятно, являлся локальным австралийским видом, то его "родственник" оказался настоящим путешественником. Его окаменелости находили в разных частях света — от Арктики до России, Пакистана и Мадагаскара.

Это означает, что даже в нестабильный период после глобальной катастрофы эти животные не были изолированы. Они быстро распространялись вдоль прибрежных экосистем древнего мира, входившего именно в эпоху динозавров.

Как отметили исследователи, австралийские останки доказывают: первые морские четвероногие не только стремительно осваивали новые экологические ниши, но и смогли расселиться по всей планете.