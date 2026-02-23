Постапокалипсис прошлого. Ученые узнали о жизни древнейших "морских чудовищ"

Засушливые равнины Кимберли в Западной Австралии сегодня кажутся далекими от океана. Однако 250 млн лет назад эта территория была мелководным заливом - домом для одних из древнейших "морских чудовищ" планеты.
Главные тезисы
- Палеонтологи из Шведского музея естествознания обнаружили доказательства существования древних “морских саламандр”, которые активно распространялись по миру.
- Исследования показали, что жизнь восстанавливалась быстрее, чем считалось раньше, после “Великого вымирания”.
Ученые узнали о древнейших "морских чудовищах"
Согласно результатам исследования опубликованы в Journal of Vertebrate Paleontology, палеонтологи из Шведского музея естествознания обнаружили доказательства существования древних "морских саламандр", которые, как выяснилось, активно распространялись по миру.
Речь идет о периоде после так называемого "Великого вымирания" — катастрофы в конце пермского периода, которая произошла около 252 миллионов лет назад и уничтожила большинство живых организмов. Новые данные свидетельствуют: жизнь восстанавливалась гораздо быстрее, чем считалось раньше.
Как отмечается, первые ископаемые были найдены еще в 1970-х годах на скотоводческой станции Нунканбах, неподалеку от изолированного городка Дерби в регионе Кимберли. В 1972 году их описали как один вид морской амфибии — Erythrobatrachus noonkanbahensis.
Впрочем, фрагменты были ошибочно классифицированы и фактически потерялись в международных музейных коллекциях. Только в 2024 году повторное исследование архивов в сочетании с высокоточной 3D-визуализацией позволило установить истину.
Оба вида обитали в одних и тех же прибрежных водах, однако занимали разные экологические ниши.
Эти существа принадлежали к трематозавридам — крокодиловидным родственникам современных лягушек и саламандр, и стали одними из первых четвероногих, приспособившихся к морской среде в раннем мезозое.
Особенно интересным оказался род Aphaneramma. Если Erythrobatrachus, вероятно, являлся локальным австралийским видом, то его "родственник" оказался настоящим путешественником. Его окаменелости находили в разных частях света — от Арктики до России, Пакистана и Мадагаскара.
Как отметили исследователи, австралийские останки доказывают: первые морские четвероногие не только стремительно осваивали новые экологические ниши, но и смогли расселиться по всей планете.
К этому времени большинство исследований ранних мезозойских морских четвероногих сосредотачивались на Северном полушарии. Новое открытие подтверждает, что эти существа были распространены по всем старым суперконтинентам и выполняли роль верхушечных хищников в морских экосистемах.
