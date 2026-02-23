Постапокаліпсис минулого. Науковці дізнались про життя найдавніших "морських чудовиськ"

Посушливі рівнини регіону Кімберлі у Західній Австралії сьогодні здаються далекими від океану. Проте 250 млн років тому ця територія була мілководною затокою - домівкою для одних із найдавніших "морських чудовиськ" планети.
Головні тези:
- Палеонтологи зі Шведського музею природознавства виявили найдавніші "морські саламандр", які активно розповсюджувалися по світу.
- Дослідження показали, що після "Великого вимирання" життя відновлювалося швидше, ніж вважалося раніше.
- Рештки двох видів морських амфібій — Erythrobatrachus та Aphaneramma — свідчать про їхню різноманітність та поширення по всій планеті.
Науковці дізнались про найдавніших "морських чудовиськ"
Згідно з результати дослідження опубліковані у Journal of Vertebrate Paleontology, палеонтологи зі Шведський музей природознавства виявили докази існування давніх "морських саламандр", які, як з’ясувалося, активно поширювалися світом.
Йдеться про період після так званого "Великого вимирання" — катастрофи наприкінці пермського періоду, що сталася близько 252 мільйонів років тому і знищила більшість живих організмів. Нові дані свідчать: життя відновлювалося значно швидше, ніж вважалося раніше.
Як зазначається, перші викопні рештки були знайдені ще у 1970-х роках на скотарській станції Нунканбах, неподалік ізольованого містечка Дербі в регіоні Кімберлі. У 1972 році їх описали як один вид морської амфібії — Erythrobatrachus noonkanbahensis.
Втім, фрагменти були помилково класифіковані й згодом фактично загубилися в міжнародних музейних колекціях. Лише у 2024 році повторне дослідження архівів у поєднанні з високоточною 3D-візуалізацією дозволило встановити істину.
Обидва види мешкали в одних і тих самих прибережних водах, однак займали різні екологічні ніші.
Ці істоти належали до трематозавридів — крокодилоподібних родичів сучасних жаб і саламандр, та стали одними з перших чотириногих, які пристосувалися до морського середовища у ранньому мезозої.
Особливо цікавим виявився рід Aphaneramma. Якщо Erythrobatrachus, ймовірно, був локальним австралійським видом, то його "родич" виявився справжнім мандрівником. Його скам’янілості знаходили у різних частинах світу — від Арктики до Росії, Пакистану та Мадагаскару.
Як зазначили дослідники, австралійські рештки доводять: перші морські чотириногі не лише стрімко освоювали нові екологічні ніші, а й змогли розселитися по всій планеті.
До цього часу більшість досліджень ранніх мезозойських морських чотириногих зосереджувалися на Північній півкулі. Нове відкриття підтверджує, що ці істоти були поширені по всіх давніх суперконтинентах і виконували роль верхівкових хижаків у морських екосистемах.
