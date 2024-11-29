Посвящение погибшим героям. Кувалдин представил щемящую песню «До свидания» — видео

Мирослав Кувалдин в рамках объединения «Культурный десант» представил песню «До свидания», посвященную навсегда в строю украинским героям.
Главные тезисы
- Песня «До свидания» Мирослава Кувалдина посвящена украинским героям, погибшим в боевых действиях.
- Музыкант и военнослужащий Мирослав Кувалдин присоединился к деятельности объединения «Культурный десант» для поддержки украинских защитников на фронте.
- Объединение активно выступает перед бойцами на разных участках фронта и проводит около 200 культурных мероприятий ежемесячно.
- Песня помогает почтить память погибших в военной среде, а инициатива «Культурного десанта» направлена на улучшение морально-психологического состояния военнослужащих.
- Мирослав Кувалдин, известный музыкант и автор песен, вступил в ВСУ и написал песню «До свидания» с посвящением погибшим украинским героям.
Кувалдин написал песню с посвящением погибшим украинским героям
В гражданской жизни Мирослав Кувалдин — известный музыкант, автор песен, лидер группы «The ВЙО».
С началом полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ, с позывным «Джонич» воевал в составе 69 батальона 101 бригады ТРО. Затем присоединился к «Культурному десанту» и теперь выступает перед бойцами на разных участках фронта.
Автор рассказывает, что песня «До свидания» родилась из необходимости найти исцеление:
Мирослав добавляет: даже в этом молчании голоса погибших продолжают раздаваться в твоей голове, их слова не исчезают, а лица стоят перед глазами. Это остается с тобой навсегда.
«Культурный десант»: что известно
"Культурный десант" — объединение военнослужащих творческих и креативных профессий, усилия которых направлены на улучшение морально-психологического состояния войск с помощью инструментов культуры.
На разных направлениях фронта постоянно трудятся несколько мобильных творческих групп. Также две группы артистов выступают для раненых бойцов в госпиталях, реабилитационных и учебных центрах ВСУ и отдельно усиливают эту работу «Оркестр 59».
Ежемесячно проходит около 200 выступлений для бойцов Сил обороны. Среди участников «Культурного десанта» известные украинские артисты с боевым опытом. Также объединение сотрудничает с гражданскими артистами и художниками.
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