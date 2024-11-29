Посвящение погибшим героям. Кувалдин представил щемящую песню «До свидания» — видео

Кувалдин написал песню с посвящением погибшим украинским героям

В гражданской жизни Мирослав Кувалдин — известный музыкант, автор песен, лидер группы «The ВЙО».

С началом полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ, с позывным «Джонич» воевал в составе 69 батальона 101 бригады ТРО. Затем присоединился к «Культурному десанту» и теперь выступает перед бойцами на разных участках фронта.

Автор рассказывает, что песня «До свидания» родилась из необходимости найти исцеление:

Вооруженные силы — это большая семья, и потому потеря каждого собратья отзывается в душе, как потеря ближайшего родственника. С этим тяжело жить. Трудно найти слова, которые могли бы облегчить это бремя. Мы только молчим. Минута молчания становится единственным способом почтить память погибших. Мирослав Кувалдин Музыкант

Мирослав добавляет: даже в этом молчании голоса погибших продолжают раздаваться в твоей голове, их слова не исчезают, а лица стоят перед глазами. Это остается с тобой навсегда.

Сегодня опубликован клип на песню «До свидания». Песня тяжелая, но надеюсь, что кому-то она поможет принять урон так же, как помогает мне. Поделиться

«Культурный десант»: что известно

"Культурный десант" — объединение военнослужащих творческих и креативных профессий, усилия которых направлены на улучшение морально-психологического состояния войск с помощью инструментов культуры.

На разных направлениях фронта постоянно трудятся несколько мобильных творческих групп. Также две группы артистов выступают для раненых бойцов в госпиталях, реабилитационных и учебных центрах ВСУ и отдельно усиливают эту работу «Оркестр 59».

Ежемесячно проходит около 200 выступлений для бойцов Сил обороны. Среди участников «Культурного десанта» известные украинские артисты с боевым опытом. Также объединение сотрудничает с гражданскими артистами и художниками.