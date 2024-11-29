Присвята загиблим героям. Кувалдін представив щемку пісню «До побачення» — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Присвята загиблим героям. Кувалдін представив щемку пісню «До побачення» — відео

Кувалдін
Джерело:  online.ua

Мирослав Кувалдін у межах об’єднання «Культурний десант» представив пісню «До побачення», присвячену українським героям, які назавжди в строю. 

Головні тези:

  • Пісня «До побачення» від Мирослава Кувалдіна є присвятою загиблим українським героям, які назавжди залишаються в строю.
  • Музикант та військовослужбовець Мирослав Кувалдін вступив до ЗСУ та долучився до діяльності об’єднання «Культурний десант», яке спрямоване на покращення морально-психологічного стану війська через культурні заходи.
  • «Культурний десант» активно виступає перед бійцями на різних ділянках фронту та проводить близько 200 виступів щомісяця для бійців Сил оборони.
  • Пісня «До побачення» Мирослава Кувалдіна допомагає вшанувати загиблих у військовому середовищі.
  • Учасники об’єднання «Культурний десант» складаються як груп військовослужбовців, так і цивільних артистів, а їх робота спрямована на підтримку українських захисників на фронті.

Кувалдін написав пісню з присвятою загиблим українським героям

У цивільному житті Мирослав Кувалдін — відомий музикант, автор пісень, лідер гурту «The ВЙО».

Із початком повномасштабного вторгнення він вступив до лав ЗСУ, із позивним «Джонич» воював у складі 69 батальйону 101 бригади ТРО. Згодом приєднався до «Культурного десанту» й тепер виступає перед бійцями на різних ділянках фронту.

Автор розповідає, що пісня «До побачення» народилася з потреби знайти зцілення:

Збройні сили — це велика родина, і тому втрата кожного побратима відгукується в душі, наче втрата найближчого родича. З цим важко жити. Важко знайти слова, які могли б полегшити цей тягар. Ми лише мовчимо. Хвилина мовчання стає єдиним способом вшанувати загиблих.

Мирослав Кувалдін

Мирослав Кувалдін

Музикант

Мирослав додає: навіть у цьому мовчанні голоси загиблих продовжують лунати у твоїй голові, їхні слова не зникають, а обличчя стоять перед очима. Це залишається з тобою назавжди.

Сьогодні опубліковано кліп на пісню «До побачення». Пісня важка, але сподіваюсь, що комусь вона допоможе прийняти втрати так само, як допомагає мені.

«Культурний десант»: що відомо

«Культурний десант» — об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури.

На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу «Оркестр 59».

Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників «Культурного десанту» — відомі українські артисти з бойовим досвідом. Також об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.

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