Присвята загиблим героям. Кувалдін представив щемку пісню «До побачення» — відео

Мирослав Кувалдін у межах об’єднання «Культурний десант» представив пісню «До побачення», присвячену українським героям, які назавжди в строю.
Головні тези:
- Пісня «До побачення» від Мирослава Кувалдіна є присвятою загиблим українським героям, які назавжди залишаються в строю.
- Музикант та військовослужбовець Мирослав Кувалдін вступив до ЗСУ та долучився до діяльності об’єднання «Культурний десант», яке спрямоване на покращення морально-психологічного стану війська через культурні заходи.
- «Культурний десант» активно виступає перед бійцями на різних ділянках фронту та проводить близько 200 виступів щомісяця для бійців Сил оборони.
- Пісня «До побачення» Мирослава Кувалдіна допомагає вшанувати загиблих у військовому середовищі.
- Учасники об’єднання «Культурний десант» складаються як груп військовослужбовців, так і цивільних артистів, а їх робота спрямована на підтримку українських захисників на фронті.
Кувалдін написав пісню з присвятою загиблим українським героям
У цивільному житті Мирослав Кувалдін — відомий музикант, автор пісень, лідер гурту «The ВЙО».
Із початком повномасштабного вторгнення він вступив до лав ЗСУ, із позивним «Джонич» воював у складі 69 батальйону 101 бригади ТРО. Згодом приєднався до «Культурного десанту» й тепер виступає перед бійцями на різних ділянках фронту.
Автор розповідає, що пісня «До побачення» народилася з потреби знайти зцілення:
Мирослав додає: навіть у цьому мовчанні голоси загиблих продовжують лунати у твоїй голові, їхні слова не зникають, а обличчя стоять перед очима. Це залишається з тобою назавжди.
«Культурний десант»: що відомо
«Культурний десант» — об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури.
На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу «Оркестр 59».
Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників «Культурного десанту» — відомі українські артисти з бойовим досвідом. Також об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.
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