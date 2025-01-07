Кабмин зарегистрировал законопроект №12377 о доступном жилье, который должен урегулировать вопрос аренды, и ввести 10-летний запрет на продажу определенных категорий жилья, а также ввести единую базу доступного жилья.

Предлагающий законопроект о доступном жилье в Украине.

Целью законопроекта является введение новых норм жилищной политики в Украине и создание условий для предоставления доступного жилья каждому гражданину.

Ожидается, что законопроект начнет действовать уже с 2026 года и заменит Жилищный кодекс и ряд других устаревших законопроектов в этой сфере.

Ключевым новшеством будет введение Единой информационно-аналитической жилищной системы.

Это фактически будет единственный электронный реестр сбора, учета, обработки и предоставления сведений о жилом фонде.

Информация в этом реестре будет открыта и доступна.

Жилищный фонд

В нем будут содержаться данные о владельцах жилья с реквизитами их паспортов и документов, подтверждающих специальный статус, если таковой у них будет.

В реестре указывается место жительства, а также финансовое, имущественное и семейное положение собственников жилья.

Доступ к системе можно получить через электронный кабинет пользователя.

В первую очередь это касается лиц, имеющих право на социальное и служебное жилье.

В единую базу будет собираться информация о доступном жилье частного, государственного и фонда территориальных общин.

Также туда будет попадать информация из Реестра прав на недвижимое имущество, Единой электронной системы в сфере строительства и других систем.

Информацию из реестра можно также использовать для поиска доступного жилья.

Как будут действовать новые правила аренды жилья

Согласно новым правилам каждый гражданин будет иметь право на аренду доступного жилья. Владельцы жилья смогут передавать его в пользование на срок и плату, определенные договором аренды.

Договор будет заключаться в соответствии с положениями Гражданского кодекса, а право на аренду жилья (кроме социального и служебного) будет подлежать обязательной государственной регистрации.

Члены семьи лица, арендующего жилье и другие связанные с ним лица, проживающие там с согласия арендодателя, будут иметь все права и придерживаться обязательств, прописанных в договоре.

Жилищный фонд

Право на социальное жилье будут иметь лица, нуждающиеся в социальной защите, и те, кто по разным причинам изменил место жительства.

Оно должно удовлетворять требованиям потребительского качества, передается в пользование на основе договора аренды по доступной плате с учетом уровня дохода, льгот, гарантий и субсидий.

Кто будет иметь право на социальное и служебное жилье

Социальное жилье из государственного фонда или фонда территориальных общин предоставляется из решения органа государственной власти, органа для местного самоуправления или уполномоченных субъектов.

Плата за такое жилье включает в себя оплату аренды и жилищно-коммунальных услуг.

Служебное жилье будет предоставляться лицам, которые в соответствии с характером службы или работы вынуждены будут проживать рядом с местом исполнения служебных или рабочих обязанностей.

Его можно получить по договору аренды на основании решения органов, в ведении или управлении которых находятся.

Арендаторы будут самостоятельно вносить плату за аренду и платить коммунальные услуги.

Основанием для выдворения может стать прекращение службы или трудовых отношений.

Список категорий, которым могут предоставить служебное жилье из государственного фонда, определяется Кабинетом министров. Из фонда территориальных общин — органами местного самоуправления.

Предприятия и организации частной формы тоже могут снабжать своих работников служебным жильем.

Как будут действовать правила ипотеки

Механизмы ипотеки будут включать:

льготные долгосрочные кредиты на строительство, реконструкцию или покупку

оплату части стоимости жилья

оплату части паевых взносов (для членов кооперативов), кредиты или компенсацию части процентов по кредитам на оплату взносов

обеспечение жильем на условиях льготной ипотеки и финансового лизинга

передачу жилья по договору аренды с правом выкупа

Размер государственной поддержки определяется на основе количества членов семьи и других нормативов.

При этом приобретенное по программам ипотеки жилье нельзя будет перепродать в течение 10 лет с момента обретения права собственности.

Продажа станет возможна только в случае возврата средств, полученных в рамках государственной поддержки.

Аренда с правом выкупа будет относиться к жилью из государственного фонда или фонда территориальных общин. Договор смогут заключать лица, проживающие в таком жилье не менее 10 лет.

При этом не допускается выкуп по сниженным ценам. То есть, выкуп осуществляется по цене, не ниже стоимости социального жилья, построенного на его замену.

На государственную поддержку имеют право несколько категорий лиц. В частности, те, кто:

нуждается в социальной защите

не имеет в собственности или пользовании жилья, отвечающего требованиям

потерял свое жилье в результате чрезвычайных ситуаций, военных действий и других обстоятельств (если с учетом доходов и имущественного положения самостоятельно не может реализовать право на жилье)

Лица, нуждающиеся в социальной защите, внутренние переселенцы и другие категории имеют право на безвозмездное жилье, доступную аренду или на приобретение через льготные кредитные механизмы. Временное жилье не лишает права на государственную поддержку.

Для проживания семей и одиноких лиц могут создаваться общежития.

Законопроектом гарантируется право на строительство, покупку, аренду или получение жилья.

Как будут действовать правила выселения и лишения прав на жилье

Никого нельзя принудительно лишить жилья или выселить. Кроме оснований и порядке, предусмотренных законом и/или по решению суда.

Также будет действовать запрет на использование жилья не по назначению.

Запрещается выселение лиц, получивших социальное или служебное жилье из государственного фонда и фонда территориальных общин на законных основаниях, не потерявших их и предварительно не получивших другое пригодное жилье. Кроме случаев добровольного выселения или в судебном порядке.

Лицо могут выселить, если:

необходим капитальный ремонт, реконструкция или реставрация

жилье подлежит сносу, есть угроза обвала

помещение переводится в категорию нежилых

жилье признано аварийным

Отдельными пунктами в законопроекте регулируются лица, самовольно занимающие жилье других собственников.

Жилье считается самовольно занятым, если лицо заселилось без правовых оснований. Либо продолжает проживать в социальном или служебном жилище уже без права на пользование.

Заселение в жилище без надлежащих правовых оснований запрещается.

Самовольно занятое жилье подлежит немедленному возвращению владельцам (или лицам, пользующимся таким жильем законно).

В новом законопроекте указано, что виновные в нарушении жилищного законодательства несут уголовную, административную и другие виды ответственности.

Лица, нанесшие ущерб жилью, домовым системам и оборудованию, придомовым территориям, объектам благоустройства и зеленым насаждениям, обязаны его возместить.

Споры, связанные с защитой прав на жилье (независимо от формы собственности) рассматриваются в судебном порядке.