Кабмін зареєстрував законопроєкт №12377 про доступне житло, який має врегулювати питання оренди, та запровадити 10-річну заборону на продаж певних категорій житла, а також ввести єдину базу доступного житла.

Що пропонує законопроєкт про доступне житло в Україні

Законопроєкт має на меті запровадити нові норми житлової політики в Україні та створити умови для надання доступного житла кожному громадянину.

Очікується, що законопроєкт почне діяти вже з 2026 року і замінить Житловий кодекс та низку інших застарілих законопроєктів у цій сфері.

Ключовим нововведенням буде запровадження Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи.

Це фактично буде єдиний електронний реєстр збору, обліку, обробки та надання відомостей про житловий фонд.

Інформація у цьому реєстрі буде відкритою та загальнодоступною.

Житловий фонд

У ньому будуть міститись дані про власників житла з реквізитами їхніх паспортів і документів, які підтверджують спеціальний статус, якщо такий в них буде.

У реєстрі вказуватиметься місце проживання, а також фінансовий, майновий та сімейний стан власників житла.

Доступ до системи можна буде отримати через електронний кабінет користувача.

Впершу чергу це стосуватиметься осіб, які мають право на на соціальне та службове житло.

До єдиної бази збиратиметься інформація про доступне житло приватного, державного та фонду територіальних громад.

Також туди потраплятиме інформація про з Реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиної електронної системи у сфері будівництва та інших систем.

Інформацію з реєстру можна буде також використовувати для пошуку доступного житла.

Як діятимуть нові правила оренди житла

Відповідно до нових правил, кожен громадянин матиме право на оренду доступного житла. Власники житла зможуть передавати його в користування на термін і за плату, визначені договором оренди.

Договір укладатиметься відповідно до положень Цивільного кодексу, а право на оренду житла (крім соціального та службового) буде підлягати обов’язковій державній реєстрації.

Члени сім’ї особи, що орендує житло та інші пов’язані з ним особи, що проживатимуть там за згодою орендодавця, матимуть усі права і дотримуватимуться зобов’язань, які прописані у договорі.

Житловий фонд

Право на соціальне житло матимуть особи, які потребують соціального захисту, та ті, хто з різних причин змінив місце проживання.

Воно має відповідати вимогам споживчої якості, передається в користування на основі договору оренди за доступною платою з урахуванням рівня доходу, пільг, гарантій і субсидій.

Хто матиме право на соціальне та службове житло

Соціальне житло з державного фонду або фонду територіальних громад надається на підставі рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування або уповноважених суб'єктів.

Плата за таке житло включає оплату оренди та житлово-комунальних послуг.

Службове житло надаватиметься особам, які відповідно до характеру служби або роботи змушені будуть проживати поряд із місцем виконання службових або робочих обов’язків.

Його можна отримати за договором оренди на підставі рішення органів, у віданні або управлінні яких перебувають.

Орендарі самостійно вноситимуть плату за оренду та сплачуватимуть комунальні послуги.

Підставою для виселення може стати припинення служби або трудових відносин.

Перелік категорій, яким можуть надати службове житло з державного фонду, визначається Кабінетом міністрів. З фонду територіальних громад — органами місцевого самоврядування.

Підприємства та організації приватної форми теж можуть забезпечувати своїх працівників службовим житлом.

Як діятимуть правила іпотеки

Механізми іпотеки включатимуть:

пільгові довгострокові кредити на будівництво, реконструкцію або купівлю

оплату частини вартості житла

оплату частини пайових внесків (для членів кооперативів), кредити або компенсацію частини відсотків за кредитами на оплату внесків

забезпечення житлом на умовах пільгової іпотеки та фінансового лізингу

передачу житла за договором оренди з правом викупу

Розмір державної підтримки визначається з урахуванням кількості членів сім'ї та інших нормативів.

При цьому придбане за програмами іпотеки житло не можна буде перепродати протягом 10 років з моменту набуття права власності.

Продаж стане можливий лише у разі повернення коштів, отриманих у рамках державної підтримки.

Оренда з правом викупу стосуватиметься житла з державного фонду або фонду територіальних громад. Договір зможуть укладати особи, які проживають у такому житлі щонайменше 10 років.

При цьому не допускається викуп за зниженими цінами. Тобто, викуп здійснюється за ціною, не нижчою за вартість соціального житла, побудованого на його заміну.

На державну підтримку мають право декілька категорій осіб. Зокрема, ті, хто:

потребує соціального захисту

не має у власності чи користуванні житла, яке відповідає вимогам

втратив своє житло внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій та інших обставин (якщо з урахуванням доходів і майнового стану самостійно не може реалізувати право на житло)

Особи, які потребують соціального захисту, внутрішні переселенці та інші категорії мають право на безоплатне житло, доступну оренду або на придбання через пільгові кредитні механізми. Тимчасове житло не позбавляє права на державну підтримку.

Для тимчасового проживання сімей та одиноких осіб можуть створюватися гуртожитки.

Законопроєктом гарантується право на будівництво, купівлю, оренду або отримання житла.

Яким чином діятимуть правила виселенння та позбавлення прав на житло

Нікого не можна примусово позбавити житла або виселити. Крім підстав і в порядку, передбачених законом та/або за рішенням суду.

Також діятиме заборона на використання житла не за призначенням.

Забороняється виселення осіб, які отримали соціальне або службове житло з державного фонду та фонду територіальних громад на законних підставах, не втратили їх і попередньо не отримали інше придатне житло. Крім випадків добровільного виселення або в судовому порядку.

Особу можуть виселити, якщо:

необхідний капітальний ремонт, реконструкція або реставрація

житло підлягає знесенню, є загроза обвалу

приміщення переводиться в категорію нежитлових

житло визнано аварійним

Окремими пунктами у законопроєкті регулюються особи, які самовільно займають житло інших власників.

Житло вважається самовільно зайнятим, якщо особа заселилася без правових підстав. Або продовжує проживати в соціальному чи службовому житлі вже без права на користування.

Заселення в житло без належних правових підстав забороняється.

Самовільно зайняте житло підлягає негайному поверненню власникам (або особам, які користуються таким житлом законно).

У новому законопроєкті зазначено, що винні в порушенні житлового законодавства, несуть кримінальну, адміністративну та інші види відповідальності.

Особи, які завдали шкоди житлу, будинковим системам та обладнанню, прибудинковим територіям, об'єктам благоустрою та зеленим насадженням, зобов'язані її відшкодувати.

Суперечки, пов'язані із захистом прав на житло (незалежно від форми власності), розглядаються в судовому порядку.