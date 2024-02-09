Правительство разрешило ТЦК работать круглосуточно. Что изменится

Кабмин разрешил круглосуточную работу ТЦК

На заседании правительства решили внести изменения в положение о ТЦК. Теперь во время проведения мобилизации или во время военного положения ТЦК имеют право работать круглосуточно.

Во время проведения мобилизации и срока действия военного положения ТЦК предоставили право круглосуточно:

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания;

организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;

вести учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

Что известно о законопроекте по мобилизации

26 декабря 2023 года Кабмин внес в Совет законопроект "Об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

До этого президент Владимир Зеленский указал, что во время обсуждения вопроса о законе о мобилизации военные предложили дополнительно призвать 450-500 тысяч человек.

11 января министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что команда ведомства уже подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

12 января глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сроки повторного внесения законопроекта о мобилизации в Верховную раду не обсуждались.

30 января Кабмин утвердил обновленную версию законопроекта о мобилизации и передал ее в Верховную Раду. В свою очередь в МО указали, что комментарии и замечания к документу были учтены совместно с Генштабом ВСУ, правительством и народными депутатами.

7 февраля Верховная рада поддержала в первом чтении предложенный правительством обновленный законопроект о мобилизации.