Правительство разрешило ТЦК работать круглосуточно. Что изменится
Категория
Украина
Дата публикации

Правительство разрешило ТЦК работать круглосуточно. Что изменится

ТЦК
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Источник:  Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Кабинет Министров Украины разрешил круглосуточную работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Кабмин разрешил круглосуточную работу ТЦК

На заседании правительства решили внести изменения в положение о ТЦК. Теперь во время проведения мобилизации или во время военного положения ТЦК имеют право работать круглосуточно.

Во время проведения мобилизации и срока действия военного положения ТЦК предоставили право круглосуточно:

  • рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания;

  • организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

  • вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;

  • вести учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

Что известно о законопроекте по мобилизации

26 декабря 2023 года Кабмин внес в Совет законопроект "Об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

До этого президент Владимир Зеленский указал, что во время обсуждения вопроса о законе о мобилизации военные предложили дополнительно призвать 450-500 тысяч человек.

11 января министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что команда ведомства уже подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

12 января глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сроки повторного внесения законопроекта о мобилизации в Верховную раду не обсуждались.

30 января Кабмин утвердил обновленную версию законопроекта о мобилизации и передал ее в Верховную Раду. В свою очередь в МО указали, что комментарии и замечания к документу были учтены совместно с Генштабом ВСУ, правительством и народными депутатами.

7 февраля Верховная рада поддержала в первом чтении предложенный правительством обновленный законопроект о мобилизации.

8 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит в парламенте тех, кто бы поддерживал в законопроекте о мобилизации норму по блокированию счетов уклоняющихся от службы граждан.

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