Правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине"

Кабинет Министров постановлением от 23 февраля 2023 г. № 197 утвердил изображение торговой марки "Сделано в Украине".
Что известно о новом изображении торговой марки "Сделано в Украине"
Документ принят в целях популяризации товаров украинского производства, содействия увеличению внутреннего спроса на товары национального производителя и повышению уровня общей осведомленности украинского сообщества о национальном производителе.
В соответствии с постановлением Министерство экономики должно обеспечить представление в установленном порядке заявки на государственную регистрацию торговой марки, а также разработать и утвердить технический стандарт (брендбук) на основе указанного изображения торговой марки.
Все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, смогут использовать торговую марку на безвозмездной основе.
Украинская экономика демонстрирует устойчивость во время войны
В 2023 году экономика Украины согласно докладу ООН продемонстрировала определенную устойчивость к последствиям нынешней войны, особенно в части поставок электроэнергии. В Украине выросло частное потребление, а капитальные расходы на реконструкцию увеличились.
Об этом говорится в Докладе о мировом экономическом положении и перспективах 2024 года, подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA).
Согласно докладу, в прошлом году экономика Украины продемонстрировала определенную устойчивость к последствиям нынешней войны, особенно в части снабжения электроэнергией.
Он добавил, что небольшое улучшение не означает восстановление экономики по сравнению с довоенным периодом.
В свою очередь альтернативные экспортные маршруты сталкиваются с логистическими трудностями из-за российских обстрелов портов на Дунае.
Временные ограничения, введенные ЕС летом на импорт зерна из Украины в пять стран региона, а затем индивидуальные ограничения, наложенные Венгрией, Польшей и Словакией, также повлияли на железнодорожные и автомобильные перевозки.
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