Правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине"
Категория
Экономика
Дата публикации

Правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине"

Правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине"
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Кабинет Министров постановлением от 23 февраля 2023 г. № 197 утвердил изображение торговой марки "Сделано в Украине".

Что известно о новом изображении торговой марки "Сделано в Украине"

Документ принят в целях популяризации товаров украинского производства, содействия увеличению внутреннего спроса на товары национального производителя и повышению уровня общей осведомленности украинского сообщества о национальном производителе.

В соответствии с постановлением Министерство экономики должно обеспечить представление в установленном порядке заявки на государственную регистрацию торговой марки, а также разработать и утвердить технический стандарт (брендбук) на основе указанного изображения торговой марки.

Все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, смогут использовать торговую марку на безвозмездной основе.

Украинская экономика демонстрирует устойчивость во время войны

В 2023 году экономика Украины согласно докладу ООН продемонстрировала определенную устойчивость к последствиям нынешней войны, особенно в части поставок электроэнергии. В Украине выросло частное потребление, а капитальные расходы на реконструкцию увеличились.

Об этом говорится в Докладе о мировом экономическом положении и перспективах 2024 года, подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA).

Согласно докладу, в прошлом году экономика Украины продемонстрировала определенную устойчивость к последствиям нынешней войны, особенно в части снабжения электроэнергией.

В этом году наблюдается незначительное улучшение, но это улучшение на бумаге, поскольку экономика уже сократилась, и это очень больно, – сказал директор отдела экономического анализа и политики департамента Шантана Мукерджи.

Он добавил, что небольшое улучшение не означает восстановление экономики по сравнению с довоенным периодом.

В Украине выросло частное потребление, а капитальные расходы на реконструкцию увеличились. Сельскохозяйственное производство ниже, чем в довоенный период, а отгрузка зерна из черноморских портов остается проблематичной после выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы, – отмечается в докладе ООН.

В свою очередь альтернативные экспортные маршруты сталкиваются с логистическими трудностями из-за российских обстрелов портов на Дунае.

Временные ограничения, введенные ЕС летом на импорт зерна из Украины в пять стран региона, а затем индивидуальные ограничения, наложенные Венгрией, Польшей и Словакией, также повлияли на железнодорожные и автомобильные перевозки.

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