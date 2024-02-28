Уряд затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Уряд затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні"

Уряд затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні"

Кабінет Міністрів постановою від 23 лютого 2023 року № 197 затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".

Що відомо про нове зображення торговельної марки "Зроблено в Україні"

Документ ухвалено з метою популяризації товарів українського виробництва, сприяння збільшенню внутрішнього попиту на товари національного виробника та підвищення рівня загальної обізнаності української спільноти про національного виробника.

Відповідно до постанови, Міністерство економіки має забезпечити подання в установленому порядку заявки на державну реєстрацію торговельної марки, а також розробити та затвердити технічний стандарт (брендбук) на основі зазначеного зображення торговельної марки.

Всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, зможуть використовувати цю торговельну марку на безоплатній основі.

Українська економіка демонструє стійкість під час війни

У 2023 році економіка України згідно з доповіддю ООН, продемонструвала певну стійкість до наслідків нинішньої війни, особливо в частині постачання електроенергії. В Україні зросло приватне споживання, а капітальні видатки на реконструкцію збільшилися.

Про це йдеться в Доповіді про світове економічне становище та перспективи 2024 року, підготовленій департаментом ООН з економічних та соціальних питань (DESA).

Згідно з доповіддю, торік економіка України продемонструвала певну стійкість до наслідків нинішньої війни, особливо в частині постачання електроенергії.

Цього року спостерігається незначне покращення, але це покращення на папері, оскільки економіка вже скоротилася, і це дуже боляче, – сказав директор відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі.

Він додав, що невелике покращення не означає відновлення економіки порівняно з довоєнним періодом.

В Україні зросло приватне споживання, а капітальні видатки на реконструкцію збільшилися. Сільськогосподарське виробництво є нижчим, ніж у довоєнний період, а відвантаження зерна з чорноморських портів залишається проблематичним після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи, – зазначається у доповіді ООН.

У свою чергу альтернативні експортні маршрути стикаються з логістичними труднощами через російські обстріли портів на Дунаї.

Тимчасові обмеження, запроваджені ЄС влітку на імпорт зерна з України до п'яти країн регіону, а згодом індивідуальні обмеження, накладені Угорщиною, Польщею та Словаччиною, також вплинули на залізничні й автомобільні перевезення.

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