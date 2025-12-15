Правоохранители предотвратили покушение РФ на специалиста оборонного завода в Запорожье

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили резонансное преступление в Запорожье. По результатам действий на опережение задержан агент РФ, который готовил покушение на ведущего специалиста местного завода оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.
Фигурантом оказался 23-летний безработный из Запорожья. В поле зрения врага он попал, когда искал "легкие заработки" в телеграмм-каналах.
За обещание «быстрой подработки» агент начал сбор данных о «заказанном» лице, графике его работы и маршрутах движения по городу.
Также агент организовал «наблюдательный пост» напротив контрольно-пропускного пункта промышленного объекта для слежения за должностным лицом.
Задокументировано, что агент РФ снял видео, когда сотрудник завода выходил через КПП. После этого злоумышленник скрыто шел «по пятам» мужчины, чтобы отследить его домашний адрес.
После завершения разведвылазки фигурант мессенджером отчитывался о своей работе куратору из РФ, добавив в сообщение файлы видеонаблюдения.
Затем он ожидал от российской спецслужбы дальнейших указаний по способам ликвидации украинского инженера.
Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали агента, когда он проводил разведку возле военного транспорта.
Во время обыска у него изъят смартфон, с которого он «докладывал» рашистам о подготовке к покушению.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
