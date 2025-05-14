Правоохранители задержали агента РФ — корректировал огонь по военным госпиталям Полтавщины

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который передавал врагу координаты военных госпиталей и других медучреждений в Полтавской области.
Главные тезисы
- Российский агент был задержан за передачу координат военных госпиталей Полтавской области.
- Агент пытался вычислить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных групп ПВО региона.
- СБУ оперативно предотвратила возможные воздушные атаки на объекты сил обороны благодаря задержанию агента.
Правоохранители задержали агента РФ в Полтавской области
Задержанным оказался 36-летний местный житель, безработный, открыто поддерживавший страну-агрессора в пророссийских Telegram-каналах.
По заданию военной разведки РФ (ГРУ) он "втемную" узнавал у знакомых расположение военных госпиталей и медицинских учреждений, после чего лично проверял координаты на местности.
Помимо госпиталей агент пытался вычислить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных групп ПВО, защищающих воздушное пространство региона.
Во время обыска у злоумышленника изъяли мобильный телефон и несколько сим-карт, которые он регулярно менял для утаивания связи с оккупантами.
Пока агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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