Правоохранители задержали агента РФ — корректировал огонь по военным госпиталям Полтавщины

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который передавал врагу координаты военных госпиталей и других медучреждений в Полтавской области.

Правоохранители задержали агента РФ в Полтавской области

Задержанным оказался 36-летний местный житель, безработный, открыто поддерживавший страну-агрессора в пророссийских Telegram-каналах.

По заданию военной разведки РФ (ГРУ) он "втемную" узнавал у знакомых расположение военных госпиталей и медицинских учреждений, после чего лично проверял координаты на местности.

Помимо госпиталей агент пытался вычислить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных групп ПВО, защищающих воздушное пространство региона.

Благодаря оперативным действиям СБУ удалось предотвратить возможные воздушные атаки на объекты сил обороны. Поделиться

Во время обыска у злоумышленника изъяли мобильный телефон и несколько сим-карт, которые он регулярно менял для утаивания связи с оккупантами.

Пока агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.