Корректировал удары России по ВСУ. Правоохранители задержали в Донецкой области протоиерея Московского патриархата
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировал удары России по ВСУ. Правоохранители задержали в Донецкой области протоиерея Московского патриархата

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины информирует, что их контрразведка задержала в Донецкой области 58-летнего протоиерея Покровского викариатства УПЦ МП, который шпионил для государства-агрессора.

Главные тезисы

  • Протоиерей Покровского викариатства УПЦ МП задержан за шпионаж в пользу России в Донецкой области через связи с ФСБ РФ.
  • СБУ предотвратила отправку украденной развединформации в Россию, изъяв доказательства сотрудничества и задержав предателя.
  • Предатель мог получить гражданство РФ и помощь в обмен на предоставленную информацию об украинских военных объектах.

Протоиерей УПЦ МП шпионил в пользу России в Донецкой области

По данным источника УП, речь идет о церковнике по имени Валентин Гнездилов.

Документы корректировщика

По материалам дела, ФСБ РФ завербовала клирика из-за своей дочери, которая живет в России, она писала письмо Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства РФ для ее матери и сестры из Украины.

По данным спецслужбы, после отправки "корреспонденции" в Кремль на фигуранта дистанционно вышел сотрудник российской спецслужбы.

В обмен на сотрудничество он пообещал протоиерею "эвакуировать" его семью в РФ с оформлением гражданства страны-агрессора и помощью "на первых порах".

По данным СБУ, согласившись на предложение, предатель начал собирать информацию о расположении запасных командных пунктов, укрепрайонов и логистических центров украинских войск в Волновахском районе Донбасса.

Переписка с русским куратором

Сотрудники СБУ сорвали враждебные намерения и задержали предателя, не дав ему отправить "отчет" с разведданными в ФСБ. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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