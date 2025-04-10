Корректировал удары России по ВСУ. Правоохранители задержали в Донецкой области протоиерея Московского патриархата

Служба безопасности Украины информирует, что их контрразведка задержала в Донецкой области 58-летнего протоиерея Покровского викариатства УПЦ МП, который шпионил для государства-агрессора.
Главные тезисы
- Протоиерей Покровского викариатства УПЦ МП задержан за шпионаж в пользу России в Донецкой области через связи с ФСБ РФ.
- СБУ предотвратила отправку украденной развединформации в Россию, изъяв доказательства сотрудничества и задержав предателя.
- Предатель мог получить гражданство РФ и помощь в обмен на предоставленную информацию об украинских военных объектах.
Протоиерей УПЦ МП шпионил в пользу России в Донецкой области
По данным источника УП, речь идет о церковнике по имени Валентин Гнездилов.
По материалам дела, ФСБ РФ завербовала клирика из-за своей дочери, которая живет в России, она писала письмо Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства РФ для ее матери и сестры из Украины.
По данным спецслужбы, после отправки "корреспонденции" в Кремль на фигуранта дистанционно вышел сотрудник российской спецслужбы.
По данным СБУ, согласившись на предложение, предатель начал собирать информацию о расположении запасных командных пунктов, укрепрайонов и логистических центров украинских войск в Волновахском районе Донбасса.
Сотрудники СБУ сорвали враждебные намерения и задержали предателя, не дав ему отправить "отчет" с разведданными в ФСБ. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с поличным.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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