Корректировал ракетно-бомбовые удары России по Харькову — правоохранители задержали агента ФСБ

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, действовавшего в Харькове. Злоумышленник готовил взрывчатку для совершения терактов и корректировал ракетно-бомбовые удары агрессора по областному центру.

СБУ задержала дежурного агента ФСБ в Харькове

Фигурантом оказался 24-летний безработный харьковчанин, попавший в поле зрения ФСБ на Телеграмм-каналах, где публиковал прокремлевские комментарии.

После вербовки он получал от оккупантов геолокации вражеских тайников со составляющими СВП, доукомплектовывал их телефонами и взрывчатыми веществами и закладывал в новые тайники.

Кроме того, агент разведывал адреса расположения оборонных предприятий, в том числе компаний по производству и ремонту боевых дронов.

Чтобы получить информацию, предатель расспрашивал ее у знакомых во время бытовых разговоров, а затем проводил доразведку вблизи «нужного» объекта. Поделиться

Соответствующие координаты противник планировал использовать для подготовки новой серии воздушных ударов по Харькову.

При обыске по месту жительства изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который он контактировал с фсб.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.