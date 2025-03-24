Корректировал ракетно-бомбовые удары России по Харькову — правоохранители задержали агента ФСБ

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, действовавшего в Харькове. Злоумышленник готовил взрывчатку для совершения терактов и корректировал ракетно-бомбовые удары агрессора по областному центру.
Главные тезисы
- Агент ФСБ задержан в Харькове за планирование терактов и корректировку ударов по городу.
- Злоумышленник собирал информацию о расположении оборонных предприятий и передавал вражеские геолокации.
- Агент использовал анонимный чат для связи с ФСБ и получал от оккупантов информацию о тайниках с взрывчаткой.
СБУ задержала дежурного агента ФСБ в Харькове
Фигурантом оказался 24-летний безработный харьковчанин, попавший в поле зрения ФСБ на Телеграмм-каналах, где публиковал прокремлевские комментарии.
После вербовки он получал от оккупантов геолокации вражеских тайников со составляющими СВП, доукомплектовывал их телефонами и взрывчатыми веществами и закладывал в новые тайники.
Кроме того, агент разведывал адреса расположения оборонных предприятий, в том числе компаний по производству и ремонту боевых дронов.
Соответствующие координаты противник планировал использовать для подготовки новой серии воздушных ударов по Харькову.
При обыске по месту жительства изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который он контактировал с фсб.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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