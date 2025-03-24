Коригував ракетно-бомбові удари Росії по Харкову — правоохоронці затримали агента ФСБ

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який діяв у Харкові. Зловмисник готував вибухівку для вчинення терактів та коригував ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру.
Головні тези:
- Затриманий агент ФСБ планував вчинення терактів та коригував атаки по Харкову від іноземного агресора.
- Зловмисник розвідував адреси оборонних підприємств, виконував дорозвідку та передавав ворожі геолокації.
- Служба безпеки вилучила мобільний телефон із анонімним чатом, у якому затриманий спілкувався з ФСБ.
СБУ затримала чергового агента ФСБ у Харкові
Фігурантом виявися 24-річний безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору ФСБ на Телеграм-каналах, де публікував прокремлівські коментарі.
Після вербування він отримував від окупантів геолокації ворожих тайників зі складовими до СВП, доукомплектовував їх телефонами та вибуховими речовинами та закладав у нові схованки.
Крім того, агент розвідував адреси розташування оборонних підприємств, зокрема компаній з виробництва та ремонту бойових дронів.
Відповідні координати ворог планував використовувати для підготовки нової серії повітряних ударів по Харкову.
При обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, через який він контактував з фсб.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою).
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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