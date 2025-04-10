Коригував удари Росії по ЗСУ. Правоохоронці затримали на Донеччині протоієрея Московського патріархату
Категорія
Україна
Дата публікації

Коригував удари Росії по ЗСУ. Правоохоронці затримали на Донеччині протоієрея Московського патріархату

СБУ
СБУ

Служба безпеки України інформує, що їхня контррозвідка затримала на Донеччині 58-річного протоієрея Покровського вікаріатства УПЦ МП, який шпигував для держави-агресора.

Головні тези:

  • Затриманий протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ МП шпигував на користь Росії на Донеччині через російську спецслужбу.
  • Зрадник отримав пропозицію втекти до РФ з оформленням громадянства та допомогою в обмін на надану інформацію про українські військові об'єкти.
  • Служба безпеки України виявила плани протоієрея та перешкодила надсиланню звіту до ФСБ РФ, затримавши зрадника та вилучивши докази співпраці.

Протоієрей УПЦ МП шпигував на користь Росії на Донеччині

За даними джерела УП, йдеться про церковника на ім’я Валентин Гнезділов.

Документи коригувальника

За матеріалами справи, ФСБ РФ завербувала клірика через свою доньку, яка живе в Росії, вона писала листа Володимиру Путіну з проханням отримання громадянства РФ для її матері та сестри з України.

За даними спецслужби, після відправлення "кореспонденції" до Кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби.

В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею "евакуювати" його родину до РФ з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою "на перших порах".

За даними СБУ, погодившись на пропозицію, зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі Донеччини.

Листування з російським куратором

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити "звіт" із розвідданими до ФСБ. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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