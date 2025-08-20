Правоохранители задержали агента РФ в Херсоне — готовил прорыв ДРГ
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители задержали агента РФ в Херсоне — готовил прорыв ДРГ

СБУ
СБУ
Читати українською

Служба безопасности предотвратила новые попытки российских войск зайти в тыл Сил обороны на юге Украины. По результатам действий на опережение в Херсоне задержан вражеский агент, который готовил прорыв российских ВРГ на правобережье области.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины успешно задержала агента РФ в Херсоне, который готовил прорыв российских ДРГ на территорию Украины.
  • Агент собирал разведданные о территории в прибрежной зоне и системе охраны оборонных объектов, планируя атаку на них.
  • Киберспециалисты СБУ задокументировали разведывательную деятельность агента и успешно осуществили его задержание.

СБУ задержала агента РФ в Херсоне

Для этого фигурант должен был собрать разведданные о территории в прибрежной зоне и систему охраны оборонных объектов, расположенных вблизи Днепра. После получения этих данных оккупанты планировали проникнуть на подконтрольную Украине территорию.

Далее передовые группы врага должны были закрепиться на занятых позициях к подходу основных сил военной группировки РФ по временно оккупированной части Херсонщины.

По материалам дела, вражеским агентом, который должен был разведать эти данные, оказался 37-летний попавший в поле зрения российского ГРУ херсонец, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах.

Во время сбора данных он обходил прибрежную территорию, где фиксировал локацию сил обороны.

Кроме того, мужчина выспрашивал дополнительную информацию у местных жителей под видом бытовых разговоров в торговых заведениях.

Киберспециалисты СБУ пошагово задокументировали разведактивность российского агента и задержали его по месту жительства.

Доказательства работы херсонца на враге

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ поразила терминал хранения "Шахедов" в Татарстане — видео
СБУ продолжает ослаблять Россию
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Производит составные части ракет Х-101. СБУ поразила дронами Арзамасский приборостроительный завод — источники
взрыв
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ — готовили воздушные атаки по Одещине
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?