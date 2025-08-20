Правоохранители задержали агента РФ в Херсоне — готовил прорыв ДРГ

Служба безопасности предотвратила новые попытки российских войск зайти в тыл Сил обороны на юге Украины. По результатам действий на опережение в Херсоне задержан вражеский агент, который готовил прорыв российских ВРГ на правобережье области.

СБУ задержала агента РФ в Херсоне

Для этого фигурант должен был собрать разведданные о территории в прибрежной зоне и систему охраны оборонных объектов, расположенных вблизи Днепра. После получения этих данных оккупанты планировали проникнуть на подконтрольную Украине территорию.

Далее передовые группы врага должны были закрепиться на занятых позициях к подходу основных сил военной группировки РФ по временно оккупированной части Херсонщины.

По материалам дела, вражеским агентом, который должен был разведать эти данные, оказался 37-летний попавший в поле зрения российского ГРУ херсонец, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах.

Во время сбора данных он обходил прибрежную территорию, где фиксировал локацию сил обороны.

Кроме того, мужчина выспрашивал дополнительную информацию у местных жителей под видом бытовых разговоров в торговых заведениях.

Киберспециалисты СБУ пошагово задокументировали разведактивность российского агента и задержали его по месту жительства.

Доказательства работы херсонца на враге

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).