Производит составные части ракет Х-101. СБУ поразила дронами Арзамасский приборостроительный завод — источники

Утром 11 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» СБУ поразили производственные мощности «Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина», расположенного в Нижегородской области РФ.

Главные тезисы

  • СБУ провела атаку дронами на производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода в России, который является поставщиком компонентов для ракет Х-32 и Х-101.
  • Предприятие им. Пландина состоит в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и входит в состав военно-промышленного комплекса России.
  • СБУ направляет усилия на демилитаризацию объектов, производящих оружие, включая производителей гироскопических приборов для ракет Х-32 и Х-101, используемых в конфликте с Украиной.

Это предприятие является составной частью ВПК РФ и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности, для ракет Х-32 и Х-101.

Завод входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». По предварительным данным, по нему попали по меньшей мере четыре беспилотника ЦСО «А» СБУ.

Предприятия ВПК РФ, работающие на войну против Украины, абсолютно законные военные цели. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, производящих оружие для террора мирных украинских городов, — сообщил информированный источник в СБУ.

Предприятия ВПК РФ, работающие на войну против Украины, абсолютно законные военные цели. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, производящих оружие для террора мирных украинских городов.

