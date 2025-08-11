Производит составные части ракет Х-101. СБУ поразила дронами Арзамасский приборостроительный завод — источники

Утром 11 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» СБУ поразили производственные мощности «Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина», расположенного в Нижегородской области РФ.
Главные тезисы
- СБУ провела атаку дронами на производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода в России, который является поставщиком компонентов для ракет Х-32 и Х-101.
- Предприятие им. Пландина состоит в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и входит в состав военно-промышленного комплекса России.
- СБУ направляет усилия на демилитаризацию объектов, производящих оружие, включая производителей гироскопических приборов для ракет Х-32 и Х-101, используемых в конфликте с Украиной.
СБУ поразила дронами Арзамасский приборостроительный завод
Это предприятие является составной частью ВПК РФ и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности, для ракет Х-32 и Х-101.
Утром 11 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А СБУ поразили производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина, расположенный в Нижегородской области РФ.
Завод входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». По предварительным данным, по нему попали по меньшей мере четыре беспилотника ЦСО «А» СБУ.
Это предприятие является составной частью военно-промышленного комплекса России и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности для ракет Х-32 и Х-101.
Предприятия ВПК РФ, работающие на войну против Украины, абсолютно законные военные цели. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, производящих оружие для террора мирных украинских городов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-