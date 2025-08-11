Производит составные части ракет Х-101. СБУ поразила дронами Арзамасский приборостроительный завод — источники

Утром 11 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» СБУ поразили производственные мощности «Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина», расположенного в Нижегородской области РФ.

СБУ поразила дронами Арзамасский приборостроительный завод

Это предприятие является составной частью ВПК РФ и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности, для ракет Х-32 и Х-101.

Утром 11 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А СБУ поразили производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина, расположенный в Нижегородской области РФ.

Завод входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». По предварительным данным, по нему попали по меньшей мере четыре беспилотника ЦСО «А» СБУ.

Предприятия ВПК РФ, работающие на войну против Украины, абсолютно законные военные цели. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, производящих оружие для террора мирных украинских городов, — сообщил информированный источник в СБУ. Поделиться

Это предприятие является составной частью военно-промышленного комплекса России и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности для ракет Х-32 и Х-101.