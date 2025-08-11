Виробляє складові ракет Х-101. СБУ дронами уразила Арзамаський приладобудівний завод — джерела

Вранці 11 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вразили виробничі потужності «Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна», розташованого в Нижньогородській області РФ.
Головні тези:
- СБУ вдарила дронами по виробничих потужностях Арзамаського приладобудівного заводу в РФ, що є складовою ВПК РФ виробництва гіроскопічних приладів для ракет Х-32 та Х-101.
- Зазначене підприємство є абсолютно легальною військовою метою в рамках воєнних дій проти України згідно із спостереженнями джерел у СБУ.
- СБУ продовжує проводити демілітаризацію об'єктів, що виробляють зброю для тероризування мирних українських міст, зокрема спрямовану на виробників ракет Х-32 та Х-101.
СБУ дронами уразила Арзамаський приладобудівний завод
Це підприємство є складовою ВПК РФ і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.
Завод входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння». За попередніми даними, по ньому влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО «А» СБУ.
Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст.
