Виробляє складові ракет Х-101. СБУ дронами уразила Арзамаський приладобудівний завод — джерела

Вранці 11 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вразили виробничі потужності «Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна», розташованого в Нижньогородській області РФ. 

Головні тези:

  • СБУ вдарила дронами по виробничих потужностях Арзамаського приладобудівного заводу в РФ, що є складовою ВПК РФ виробництва гіроскопічних приладів для ракет Х-32 та Х-101.
  • Зазначене підприємство є абсолютно легальною військовою метою в рамках воєнних дій проти України згідно із спостереженнями джерел у СБУ.
  • СБУ продовжує проводити демілітаризацію об'єктів, що виробляють зброю для тероризування мирних українських міст, зокрема спрямовану на виробників ракет Х-32 та Х-101.

Це підприємство є складовою ВПК РФ і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.

Вранці 11 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вразили виробничі потужності Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна, розташований у Нижегородській області РФ.

Завод входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння». За попередніми даними, по ньому влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО «А» СБУ.

Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст, - повідомило поінформоване джерело у СБУ.

Це підприємство є складовою військово-промислового комплексу Росії та виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема для ракет Х-32 та Х-101.

Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст.

