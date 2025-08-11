Виробляє складові ракет Х-101. СБУ дронами уразила Арзамаський приладобудівний завод — джерела

СБУ дронами уразила Арзамаський приладобудівний завод

Це підприємство є складовою ВПК РФ і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.

Вранці 11 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вразили виробничі потужності Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна, розташований у Нижегородській області РФ.

Завод входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння». За попередніми даними, по ньому влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО «А» СБУ.

Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об'єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст, - повідомило поінформоване джерело у СБУ.

