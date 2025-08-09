СБУ вразила термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані — відео

Вранці 9 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ успішно атакували логістичний хаб, де зберігаються готові до використання «Шахеди», а також іноземні комплектуючі до них.

СБУ продовжує ослаблювати Росію

Що важливо розуміти, російський склад, яку цього разу атакувала Служба безпеки України, розташований у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

На відео можна побачити, як ударний дрон ЦСО “А” СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу. На цьому тлі спалахнула пожежа.

Варто звернути увагу на те, що відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

Команда СБУ не припиняє послідовну та успішну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу.