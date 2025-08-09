СБУ вразила термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані — відео
Категорія
Події
Дата публікації

СБУ вразила термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані — відео

дрон
Джерело:  online.ua

Вранці 9 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ успішно атакували логістичний хаб, де зберігаються готові до використання «Шахеди», а також іноземні комплектуючі до них. 

Головні тези:

  • СБУ офіційно підтвердила факт нової успішної атаки на ворожу ціль.
  • Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

СБУ продовжує ослаблювати Росію

Що важливо розуміти, російський склад, яку цього разу атакувала Служба безпеки України, розташований у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

На відео можна побачити, як ударний дрон ЦСО “А” СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу. На цьому тлі спалахнула пожежа.

Варто звернути увагу на те, що відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

Команда СБУ не припиняє послідовну та успішну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу.

Склади зберігання «Шахедів», якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України, — йдеться в офіційній заяві Служби безпеки України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розтратив 1 млрд бюджетних коштів. СБУ викрила експосадовця Міноборони
СБУ
Розтратив 1 млрд бюджетних коштів. СБУ викрила експосадовця Міноборони
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ дронами уразила 5 бойових літаків РФ на аеродромі "Саки"
СБУ
бавовна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
НАБУ та СБУ викрили нову корупційну схему на держзакупівлях — подробиці
НАБУ
НАБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?