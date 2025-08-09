СБУ поразила терминал хранения "Шахедов" в Татарстане — видео

Утром 9 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций “А” СБУ успешно атаковали логистический хаб, где хранятся готовые к использованию “Шахеды”, а также иностранные комплектующие к ним.

СБУ продолжает ослаблять Россию

Что важно понимать, российский склад, который на этот раз атаковала Служба безопасности Украины, расположен в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.

На видео можно увидеть, как ударный дрон ЦСО "А" СБУ попадает прямо в здание логистического хаба. На этом фоне вспыхнул пожар.

Следует обратить внимание, что расстояние от Украины до точки поражения — около 1300 километров.

Команда СБУ не прекращает последовательную и успешную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу.