СБУ поразила терминал хранения "Шахедов" в Татарстане — видео

Утром 9 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций “А” СБУ успешно атаковали логистический хаб, где хранятся готовые к использованию “Шахеды”, а также иностранные комплектующие к ним.
Главные тезисы
- СБУ официально подтвердила факт новой успешной атаки на вражескую цель.
- Расстояние от Украины до точки поражения – около 1300 километров.
СБУ продолжает ослаблять Россию
Что важно понимать, российский склад, который на этот раз атаковала Служба безопасности Украины, расположен в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.
На видео можно увидеть, как ударный дрон ЦСО "А" СБУ попадает прямо в здание логистического хаба. На этом фоне вспыхнул пожар.
Следует обратить внимание, что расстояние от Украины до точки поражения — около 1300 километров.
Команда СБУ не прекращает последовательную и успешную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу.
