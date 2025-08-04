СБУ поразила дронами 5 боевых самолетов РФ на аэродроме "Саки"

В ночь на 4 августа беспилотники ЦСО «А» СБУ «посетили» военный аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму. Он является ключевой авиабазой России для операций в Черном море.

СБУ разгромила 5 российских истребителей на аэродроме "Саки"

В результате удара полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден. Также поражены три самолета Су-24.

Враг понес значительный ущерб. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50 млн долларов.

В результате спецоперации ЦСО «А» СБУ на территории аэродрома также поражен состав авиационного вооружения.