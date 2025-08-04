СБУ поразила дронами 5 боевых самолетов РФ на аэродроме "Саки"
Категория
Проиcшествия
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СБУ поразила дронами 5 боевых самолетов РФ на аэродроме "Саки"

СБУ
бавовна
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В ночь на 4 августа беспилотники ЦСО «А» СБУ «посетили» военный аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму. Он является ключевой авиабазой России для операций в Черном море.

Главные тезисы

  • Спецоперация СБУ на аэродроме “Саки” привела к поражению 5 российских военных самолетов, включая Су-30СМ, стоимостью от 35 до 50 миллионов долларов.
  • Удары были успешно нанесены беспилотниками Центрального служебного органа “Альфа” СБУ, нанеся значительный ущерб врагу.
  • Успешная спецоперация является шагом к ослаблению возможностей врага и предотвращению захватнической войны против Украины.

СБУ разгромила 5 российских истребителей на аэродроме "Саки"

В результате удара полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден. Также поражены три самолета Су-24.

Враг понес значительный ущерб. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50 млн долларов.

В результате спецоперации ЦСО «А» СБУ на территории аэродрома также поражен состав авиационного вооружения.

Успешная спецоперация СБУ в Саках — это очередной шаг к ослаблению возможностей врага вести захватническую войну против Украины. Оккупанты должны помнить, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле!

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