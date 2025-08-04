СБУ дронами уразила 5 бойових літаків РФ на аеродромі "Саки"

У ніч проти 4 серпня безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

СБУ розгромила 5 російських винищувачів на аеродромі “Саки”

Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

Ворог зазнав значних збитків. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 млн дол.

У результаті спецоперації ЦСО «А» СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.