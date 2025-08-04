СБУ дронами уразила 5 бойових літаків РФ на аеродромі "Саки"
Категорія
Події
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СБУ дронами уразила 5 бойових літаків РФ на аеродромі "Саки"

СБУ
бавовна

У ніч проти 4 серпня безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Головні тези:

  • Служба безпеки України здійснила успішну спецоперацію на аеродромі “Саки” в Криму, уражено 5 російських військових літаків.
  • Одним із знищених літаків був Су-30СМ, який може обійтися у середньому від 35 до 50 мільйонів доларів.
  • Удари були нанесені безпілотниками Центрального службового органу “Альфа” СБУ, що призвело до руйнування авіаційного озброєння.

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Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

Ворог зазнав значних збитків. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 млн дол.

У результаті спецоперації ЦСО «А» СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.

Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!

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