СБУ дронами уразила 5 бойових літаків РФ на аеродромі "Саки"

У ніч проти 4 серпня безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.
Головні тези:
- Служба безпеки України здійснила успішну спецоперацію на аеродромі “Саки” в Криму, уражено 5 російських військових літаків.
- Одним із знищених літаків був Су-30СМ, який може обійтися у середньому від 35 до 50 мільйонів доларів.
- Удари були нанесені безпілотниками Центрального службового органу “Альфа” СБУ, що призвело до руйнування авіаційного озброєння.
СБУ розгромила 5 російських винищувачів на аеродромі “Саки”
Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.
Ворог зазнав значних збитків. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 млн дол.
У результаті спецоперації ЦСО «А» СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.
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