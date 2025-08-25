Правоохранители задержали в Чернигове агентку ФСБ — готовила новый удар РФ по северу Украины
Правоохранители задержали в Чернигове агентку ФСБ — готовила новый удар РФ по северу Украины

СБУ
СБУ
Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Чернигове еще одного агента ФСБ. Злоумышленница готовила координаты для новой серии воздушных атак РФ по северному региону Украины.

Главные тезисы

  • Агентка ФСБ была задержана в Чернигове при попытке передать координаты для воздушных атак на украинские объекты.
  • Фигурантка получила указания на поиск геолокаций военных объектов, но не смогла обнаружить их.
  • Сотрудники СБУ шаг за шагом документировали деятельность агентки, защищая локации обороны Украины.

СБУ задержала в Чернигове российскую корректировщицу

Во время задержания женщина пыталась удалить переписку со своим куратором и разбить смартфон, чтобы избавиться от вещественных доказательств.

По материалам дела, фигуранткой является 39-летняя местная жительница, попавшая во внимание окупантов через Телеграмм-каналы по поиску «легких заработков».

После вербовки женщину «отправили» на Киевщину, где она пыталась обнаружить и передать врагу геолокации аэродромов с боевыми вертолетами.

Как установило расследование, фигурантка получила от ФСБ «маршрутное письмо» с ориентировочными адресами возможного базирования военных объектов, возле которых она должна была провести доразведку. Впрочем, в нем не было никаких актуальных координат сил обороны Украины.

После того как фигурантка не обнаружила оборонные объекты по координатам куратора, она вернулась в Чернигов для корректировки воздушных атак рашистов по местным военкоматам.

По инструкции российской спецслужбы она арендовала квартиру в 9-этажном доме возле ТЦК. На подоконнике женщина установила телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ.

Переписка агента ФСБ с куратором

Таким образом рашисты надеялись отследить время, когда на объекте больше всего сосредоточены военнообязанные, чтобы ударить по ним ракетой.

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступления агентки и обезопасили локацию Сил обороны в зоне ее разведактивности. На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана в ее конспиративной квартире.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2. ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

