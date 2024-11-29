Китайский предприниматель и владелец блокчейн-сети Tron Джастин Сан приобрел на аукционе Sotheby's инсталляцию художника Маурицио Каттелана с приклеенным к стене скотчем бананом, получившим название "Комик", за 6,2 млн долларов, а затем собственно съел главный элемент инсталляции.
Главные тезисы
- Китайский предприниматель Джастин Сан приобрел инсталляцию “Комик” с бананом за 6,2 млн долларов.
- Интерес к инсталляции Маурицио Каттелана не угасает даже после нескольких случаев ее поедания, поднимая вопросы о ценности искусства.
- Действия Джастина Сана в области искусства дополняются его юридическими проблемами в США, что придает загадочности его личности.
- Художник Маурицио Каттелан известен своим сатирическим подходом к творчеству, вызывая обсуждения и скандалы своими инсталляциями.
- История с бананом в инсталляции 'Комик' дважды становилась объектом скандала, побуждая публику задуматься о границах искусства.
Китайский бизнесмен съел самый дорогой банан в истории
Перед тем, как съесть банан, Джастин Сан выступил с речью о концептуальном искусстве и криптовалюте в одном из самых дорогих отелей Гонконга.
Justin Sun eats the banana taped to the wall that he bought for $6.2 million. 👀pic.twitter.com/Rq3fXf0DaE— Crypto Crib (@Crypto_Crib_) November 29, 2024
Что известно о Джастине Сане и инсталляции Маурицио Каттелана "Комик"
Джастин Сан– китайский криптопредприниматель и коллекционер произведений искусства. В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила ему обвинение в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Рассмотрение дела продолжается.
Маурицио Каттелан — итальянский художник, известный своими гиперреалистическими скульптурами и инсталляциями. Из-за сатирического подхода к созданию работ его называют шутником мира искусства.
Его инсталляцию "Комик" впервые представили публике в 2019 году. Тогда он сразу стал сенсацией и спровоцировал дискуссии о том, что такое искусство.
Дважды банан, являвшийся частью инсталляции, съедали посетители выставки. Впервые это произошло в 2019 году — тогда художник-перформансист снял банан со стены после того, как работа была продана за 120 тысяч. долларов на ярмарке Art Basel в Майами.
Второй раз, в 2023 году, южнокорейский студент-художник угостился бананом в сеульском Музее искусств Лиум. Музей оперативно заменил банан в инсталляции.
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