Китайский предприниматель и владелец блокчейн-сети Tron Джастин Сан приобрел на аукционе Sotheby's инсталляцию художника Маурицио Каттелана с приклеенным к стене скотчем бананом, получившим название "Комик", за 6,2 млн долларов, а затем собственно съел главный элемент инсталляции.

Китайский бизнесмен съел самый дорогой банан в истории

Перед тем, как съесть банан, Джастин Сан выступил с речью о концептуальном искусстве и криптовалюте в одном из самых дорогих отелей Гонконга.

Он гораздо лучше других банан. Он действительно очень вкусный, — отметил Сан, — пробуя банан. Поделиться

Justin Sun eats the banana taped to the wall that he bought for $6.2 million. 👀pic.twitter.com/Rq3fXf0DaE — Crypto Crib (@Crypto_Crib_) November 29, 2024

Что известно о Джастине Сане и инсталляции Маурицио Каттелана "Комик"

Джастин Сан– китайский криптопредприниматель и коллекционер произведений искусства. В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила ему обвинение в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Рассмотрение дела продолжается.

Маурицио Каттелан — итальянский художник, известный своими гиперреалистическими скульптурами и инсталляциями. Из-за сатирического подхода к созданию работ его называют шутником мира искусства.

Его инсталляцию "Комик" впервые представили публике в 2019 году. Тогда он сразу стал сенсацией и спровоцировал дискуссии о том, что такое искусство.

Дважды банан, являвшийся частью инсталляции, съедали посетители выставки. Впервые это произошло в 2019 году — тогда художник-перформансист снял банан со стены после того, как работа была продана за 120 тысяч. долларов на ярмарке Art Basel в Майами.

Второй раз, в 2023 году, южнокорейский студент-художник угостился бананом в сеульском Музее искусств Лиум. Музей оперативно заменил банан в инсталляции.