Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу одну из трех работ художника Маурицио Каттелана "Комедиант", которая представляет собой приклеенный скотчем к стене банан.
Главные тезисы
- Инсталляция “Комедиант” Маурицио Каттелана представляет собой банан, приклеенный к стене скотчем, и вызвала контроверсии в мире искусства.
- Художник-перформансист Дэвид Датуна вызвал сенсацию, сняв банан со стены инсталляции и съев его на ярмарке искусства.
- Работа '"Комедиант" продана на аукционе за 1,5 млн долларов, однако реальные материалы могут меняться при каждой установке.
- Интерпретации “Комедианта” Маурицио Каттелана вызывают разногласия, ставя под сомнение ценности искусства в современном мире.
- Художник описывает инсталляцию как произведение-комментарий и размышление о том, что действительно ценно в искусстве.
Что известно об инсталляции с бананом стоимостью от 1 млн долларов
По информации журналистов издания, первоначальная стоимость лота составит от 1 до 1,5 млн долларов.
В частности, за эти деньги победитель аукциона получит моток скотча, банан, а также сертификат подлинности и официальные инструкции по установке работы.
При этом представители аукционного дома не скрывают, что ни скотч, ни банан не являются оригинальными частями инсталляции, которые использовал именно художник.
"Комедиант" — это концептуальное произведение искусства, и фактические физические материалы заменяются при каждой инсталляции, — объясняет представитель Sotheby's.
Что известно о скандальной популярности работы "Комедиант"
Маурицио Каттелан и художественная галерея Франции Perrotin оказались в центре внимания мировых СМИ после того, как работа “Комедиант” была выставлена на ярмарке Art Basel Miami Beach.
Тогда стоимость работы оценивалась в миллион долларов.
Оригинал был создан с использованием банана, купленного в продуктовом магазине Майами, хотя галерея заявила, что его можно заменить согласно инструкциям художника.
Эта работа вызвала неоднозначную реакцию других известных художников и критиков.
В частности, некоторые специалисты заявили, что работа уходит корнями в богатую традицию концептуальных работ — восходящих к знаменитому писсуару Марселю Дюшану, ставящих под сомнение ценность искусства.
При этом художник-перформансист Дэвид Датуна на глазах тысяч посетителей ярмарки снял банан со стены, почистил его и съел.
Позже он заявил, что это был перформанс, а не акт вандализма.
В конце концов, инсталляцию сняли с выставки в Майами, но все три ее версии продали.
Две купили частные коллекционеры за 120 тыс долларов, а третью купили за высшую неразглашаемую сумму. Позже ее передали в дар музею Гуггенхайма в Нью-Йорке.
Sotheby's не раскрыл личность продавца на ноябрьском аукционе, но сообщил, что нынешний владелец работы приобрел его из коллекции одного из первоначальных покупателей.
Сам Каттелан описывал "Комедианта" как произведение-комментарий. В интервью Art Newspaper в 2021 году он сказал, что это "не шутка", назвав вирусную инсталляцию "размышлением о том, что мы ценим".
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