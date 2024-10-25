Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу одну из трех работ художника Маурицио Каттелана "Комедиант", которая представляет собой приклеенный скотчем к стене банан.

Что известно об инсталляции с бананом стоимостью от 1 млн долларов

По информации журналистов издания, первоначальная стоимость лота составит от 1 до 1,5 млн долларов.

В частности, за эти деньги победитель аукциона получит моток скотча, банан, а также сертификат подлинности и официальные инструкции по установке работы.

При этом представители аукционного дома не скрывают, что ни скотч, ни банан не являются оригинальными частями инсталляции, которые использовал именно художник.

Инсталляция "Комедиант"

"Комедиант" — это концептуальное произведение искусства, и фактические физические материалы заменяются при каждой инсталляции, — объясняет представитель Sotheby's.

Что известно о скандальной популярности работы "Комедиант"

Маурицио Каттелан и художественная галерея Франции Perrotin оказались в центре внимания мировых СМИ после того, как работа “Комедиант” была выставлена ​​на ярмарке Art Basel Miami Beach.

Тогда стоимость работы оценивалась в миллион долларов.

Оригинал был создан с использованием банана, купленного в продуктовом магазине Майами, хотя галерея заявила, что его можно заменить согласно инструкциям художника.

Эта работа вызвала неоднозначную реакцию других известных художников и критиков.

В частности, некоторые специалисты заявили, что работа уходит корнями в богатую традицию концептуальных работ — восходящих к знаменитому писсуару Марселю Дюшану, ставящих под сомнение ценность искусства.

При этом художник-перформансист Дэвид Датуна на глазах тысяч посетителей ярмарки снял банан со стены, почистил его и съел.

Позже он заявил, что это был перформанс, а не акт вандализма.

В конце концов, инсталляцию сняли с выставки в Майами, но все три ее версии продали.

Две купили частные коллекционеры за 120 тыс долларов, а третью купили за высшую неразглашаемую сумму. Позже ее передали в дар музею Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Sotheby's не раскрыл личность продавца на ноябрьском аукционе, но сообщил, что нынешний владелец работы приобрел его из коллекции одного из первоначальных покупателей.

Сам Каттелан описывал "Комедианта" как произведение-комментарий. В интервью Art Newspaper в 2021 году он сказал, что это "не шутка", назвав вирусную инсталляцию "размышлением о том, что мы ценим".