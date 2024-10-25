Банан и скотч. Инсталляция "Комедиант" выставлена ​​на продажу за 1,5 млн долл
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Банан и скотч. Инсталляция "Комедиант" выставлена ​​на продажу за 1,5 млн долл

Инсталляция "Комедиант"
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Источник:  CNN

Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу одну из трех работ художника Маурицио Каттелана "Комедиант", которая представляет собой приклеенный скотчем к стене банан.

Главные тезисы

  • Инсталляция “Комедиант” Маурицио Каттелана представляет собой банан, приклеенный к стене скотчем, и вызвала контроверсии в мире искусства.
  • Художник-перформансист Дэвид Датуна вызвал сенсацию, сняв банан со стены инсталляции и съев его на ярмарке искусства.
  • Работа '"Комедиант" продана на аукционе за 1,5 млн долларов, однако реальные материалы могут меняться при каждой установке.
  • Интерпретации “Комедианта” Маурицио Каттелана вызывают разногласия, ставя под сомнение ценности искусства в современном мире.
  • Художник описывает инсталляцию как произведение-комментарий и размышление о том, что действительно ценно в искусстве.

Что известно об инсталляции с бананом стоимостью от 1 млн долларов

По информации журналистов издания, первоначальная стоимость лота составит от 1 до 1,5 млн долларов.

В частности, за эти деньги победитель аукциона получит моток скотча, банан, а также сертификат подлинности и официальные инструкции по установке работы.

При этом представители аукционного дома не скрывают, что ни скотч, ни банан не являются оригинальными частями инсталляции, которые использовал именно художник.

Художественную инсталляцию "Комедиант" Маурицио Каттелана хотят продать за 1,5 млн долларов
Инсталляция "Комедиант"

"Комедиант" — это концептуальное произведение искусства, и фактические физические материалы заменяются при каждой инсталляции, — объясняет представитель Sotheby's.

Что известно о скандальной популярности работы "Комедиант"

Маурицио Каттелан и художественная галерея Франции Perrotin оказались в центре внимания мировых СМИ после того, как работа “Комедиант” была выставлена ​​на ярмарке Art Basel Miami Beach.

Тогда стоимость работы оценивалась в миллион долларов.

Оригинал был создан с использованием банана, купленного в продуктовом магазине Майами, хотя галерея заявила, что его можно заменить согласно инструкциям художника.

Эта работа вызвала неоднозначную реакцию других известных художников и критиков.

В частности, некоторые специалисты заявили, что работа уходит корнями в богатую традицию концептуальных работ — восходящих к знаменитому писсуару Марселю Дюшану, ставящих под сомнение ценность искусства.

При этом художник-перформансист Дэвид Датуна на глазах тысяч посетителей ярмарки снял банан со стены, почистил его и съел.

Позже он заявил, что это был перформанс, а не акт вандализма.

В конце концов, инсталляцию сняли с выставки в Майами, но все три ее версии продали.

Две купили частные коллекционеры за 120 тыс долларов, а третью купили за высшую неразглашаемую сумму. Позже ее передали в дар музею Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Sotheby's не раскрыл личность продавца на ноябрьском аукционе, но сообщил, что нынешний владелец работы приобрел его из коллекции одного из первоначальных покупателей.

Сам Каттелан описывал "Комедианта" как произведение-комментарий. В интервью Art Newspaper в 2021 году он сказал, что это "не шутка", назвав вирусную инсталляцию "размышлением о том, что мы ценим".

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