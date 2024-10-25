Аукціонний дім Sotheby's виставив на продаж одну з трьох робіт художника Мауріціо Каттелана “Комедіант”, яка представляє собою приклеєний скотчем до стіни банан.

Що відомо про інсталяцію з бананом вартістю від 1 млн доларів

За інфомацією журналістів видання, початкова вартість лоту становитиме від 1 до 1,5 млн доларів.

Зокрема, за ці гроши переможець аукціону отримає моток скотчу, банан, а також сертифікат справжності та офіційні інструкції щодо встановлення роботи.

При цьому представники аукціонного дому не приховують, що ні скотч, ні банан не є оригінальними частинами інсталяції, які використовував саме митець.

"Комедіант" — це концептуальний витвір мистецтва, і фактичні фізичні матеріали замінюються за кожної інсталяції, — пояснює представник Sotheby's. Поширити

Інсталяція "Комедіант"

Що відомо про скандальну популярність роботи "Комедіант"

Мауріціо Каттелан та художня галерея у Франції Perrotin опинились у центрі уваги світових ЗМІ після того, як робота “Комедіант” була виставлена на ярмарці Art Basel Miami Beach.

Тоді вартість роботи оцінювалась у мільйон доларів.

Оригінал був створений з використанням банана, купленого в продуктовому магазині Майамі, хоча галерея заявила, що його можна замінити згідно з інструкціями художника.

Ця робота викликала неоднозначну реакцію від інших відомих митців та критиків.

Зокрема, деякі фахівці заявили, що робота сягає корінням у багату традицію концептуальних робіт — висхідних до знаменитого пісуару Марселя Дюшана, які ставлять під сумнів цінність мистецтва.

При цьому художник-перформансист Девід Датуна на очах тисяч відвідувачів ярмарку зняв банан зі стіни, почистив його та з'їв.

Пізніше він заявив, що це був перформанс, а не акт вандалізму.

Зрештою інсталяцію зняли з виставки в Майамі, але всі три її версії продали.

Дві купили приватні колекціонери за 120 тис доларів, а третю купили за вищу суму, яка не розголошується. Пізніше її передали в дар музею Гуггенхайма у Нью-Йорку.

Sotheby's не розкрив особу продавця на листопадовому аукціоні, але повідомив, що нинішній власник роботи придбав її із колекції одного з первісних покупців.

Сам Каттелан описував "Комедіанта" як твір-коментар. В інтерв'ю Art Newspaper у 2021 році він сказав, що це «не жарт», назвавши вірусну інсталяцію «роздумом про те, що ми цінуємо».