Аукціонний дім Sotheby's виставив на продаж одну з трьох робіт художника Мауріціо Каттелана “Комедіант”, яка представляє собою приклеєний скотчем до стіни банан.
Головні тези:
- Інсталяція "Комедіант" художника Мауріціо Каттелана виставлена на продаж аукціонним домом Sotheby's за 1,5 млн доларів.
- Роботу складає приклеєний скотчем до стіни банан, проте ні скотч, ні банан не є оригінальними елементами інсталяції.
- Художня галерея у Франції Perrotin опинилась у центрі уваги після виставки "Комедіант" на ярмарці Art Basel Miami Beach.
- Інсталяція викликала обговорення та критику, а один із художників навіть "викрав" банан зі стіни та з'їв його як перформанс.
- Інсталяцію "Комедіант" продали на аукціоні, але художника цікавить саме думка глядачів щодо цінності мистецтва.
Що відомо про інсталяцію з бананом вартістю від 1 млн доларів
За інфомацією журналістів видання, початкова вартість лоту становитиме від 1 до 1,5 млн доларів.
Зокрема, за ці гроши переможець аукціону отримає моток скотчу, банан, а також сертифікат справжності та офіційні інструкції щодо встановлення роботи.
При цьому представники аукціонного дому не приховують, що ні скотч, ні банан не є оригінальними частинами інсталяції, які використовував саме митець.
Що відомо про скандальну популярність роботи "Комедіант"
Мауріціо Каттелан та художня галерея у Франції Perrotin опинились у центрі уваги світових ЗМІ після того, як робота “Комедіант” була виставлена на ярмарці Art Basel Miami Beach.
Тоді вартість роботи оцінювалась у мільйон доларів.
Оригінал був створений з використанням банана, купленого в продуктовому магазині Майамі, хоча галерея заявила, що його можна замінити згідно з інструкціями художника.
Ця робота викликала неоднозначну реакцію від інших відомих митців та критиків.
Зокрема, деякі фахівці заявили, що робота сягає корінням у багату традицію концептуальних робіт — висхідних до знаменитого пісуару Марселя Дюшана, які ставлять під сумнів цінність мистецтва.
При цьому художник-перформансист Девід Датуна на очах тисяч відвідувачів ярмарку зняв банан зі стіни, почистив його та з'їв.
Пізніше він заявив, що це був перформанс, а не акт вандалізму.
Зрештою інсталяцію зняли з виставки в Майамі, але всі три її версії продали.
Дві купили приватні колекціонери за 120 тис доларів, а третю купили за вищу суму, яка не розголошується. Пізніше її передали в дар музею Гуггенхайма у Нью-Йорку.
Sotheby's не розкрив особу продавця на листопадовому аукціоні, але повідомив, що нинішній власник роботи придбав її із колекції одного з первісних покупців.
Сам Каттелан описував "Комедіанта" як твір-коментар. В інтерв'ю Art Newspaper у 2021 році він сказав, що це «не жарт», назвавши вірусну інсталяцію «роздумом про те, що ми цінуємо».
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-