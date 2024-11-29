Китайський підприємець та власник блокчейн-мережі Tron Джастін Сан придбав на аукціоні Sotheby's інсталяцію художника Мауріціо Каттелана з приклеєним до стіни скотчем бананом, що отримала назву "Комік", за 6,2 млн доларів, а потім, власне з'їв головний елемент інсталяції.

Китайський бізнесмен з’їв найдорожчий банан в історії

Перед тим, як з’їсти банан, Джастін Сан виступив із промовою стосовно концептуального мистецтва і кріптовалюти в одному з найдорожчих готелів Гонконгу.

Він набагато кращий за інші банани. Він справді дуже смачний, — зазначив Сан, — куштуючи банан. Поширити

Justin Sun eats the banana taped to the wall that he bought for $6.2 million. 👀pic.twitter.com/Rq3fXf0DaE — Crypto Crib (@Crypto_Crib_) November 29, 2024

Що відомо про Джастіна Сана та інсталяцію Мауріціо Каттелана "Комік"

Джастін Сан — китайський криптопідприємець і колекціонер творів мистецтва. Минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США висунула йому звинувачення в продажу незареєстрованих цінних паперів. Розгляд справи триває.

Мауріціо Каттелан — італійський митець, відомий своїми гіперреалістичними скульптурами та інсталяціями. Через сатиричний підхід до творення робіт його називають жартівником світу мистецтва.

Його інсталяцію "Комік" вперше представили публіці у 2019 році. Тоді він одразу став сенсацією та спровокував дискусії про те, чим усе-таки є мистецтво.

Двічі банан, що був частиною інсталяції, з'їдали відвідувачі виставки. Вперше це сталося у 2019 році — тоді художник-перформансист зняв банан зі стіни після того, як робота була продана за 120 тис. доларів на ярмарку Art Basel в Майамі.

Вдруге, у 2023 році, південнокорейський студент-художник пригостився бананом у сеульському Музеї мистецтв Ліум. Музей оперативно замінив банан в інсталяції.