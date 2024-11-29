Китайський підприємець та власник блокчейн-мережі Tron Джастін Сан придбав на аукціоні Sotheby's інсталяцію художника Мауріціо Каттелана з приклеєним до стіни скотчем бананом, що отримала назву "Комік", за 6,2 млн доларів, а потім, власне з'їв головний елемент інсталяції.
Головні тези:
- Китайський бізнесмен Джастін Сан придбав інсталяцію художника Мауріціо Каттелана з бананом за 6,2 млн доларів на аукціоні Sotheby's.
- Після покупки на аукціоні, Сан відзначився епатажним вчинком, споживши головний елемент інсталяції - банан.
- Італійський митець Мауріціо Каттелан відомий своїми сатиричними роботами, а його інсталяція “Комік” викликала бурхливі обговорення у світі мистецтва.
- Джастін Сан, крім колекціювання творів мистецтва, є власником Tron - блокчейн-мережі, та опинився під розслідуванням за продаж незареєстрованих цінних паперів у США.
- Інсталяція з бананом вже двічі ставала об'єктом епатажу, коли відвідувачі виставок з'їдали головний елемент, доводячи до роздумів про природу мистецтва.
Китайський бізнесмен з’їв найдорожчий банан в історії
Перед тим, як з’їсти банан, Джастін Сан виступив із промовою стосовно концептуального мистецтва і кріптовалюти в одному з найдорожчих готелів Гонконгу.
Justin Sun eats the banana taped to the wall that he bought for $6.2 million. 👀pic.twitter.com/Rq3fXf0DaE— Crypto Crib (@Crypto_Crib_) November 29, 2024
Що відомо про Джастіна Сана та інсталяцію Мауріціо Каттелана "Комік"
Джастін Сан — китайський криптопідприємець і колекціонер творів мистецтва. Минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США висунула йому звинувачення в продажу незареєстрованих цінних паперів. Розгляд справи триває.
Мауріціо Каттелан — італійський митець, відомий своїми гіперреалістичними скульптурами та інсталяціями. Через сатиричний підхід до творення робіт його називають жартівником світу мистецтва.
Його інсталяцію "Комік" вперше представили публіці у 2019 році. Тоді він одразу став сенсацією та спровокував дискусії про те, чим усе-таки є мистецтво.
Двічі банан, що був частиною інсталяції, з'їдали відвідувачі виставки. Вперше це сталося у 2019 році — тоді художник-перформансист зняв банан зі стіни після того, як робота була продана за 120 тис. доларів на ярмарку Art Basel в Майамі.
Вдруге, у 2023 році, південнокорейський студент-художник пригостився бананом у сеульському Музеї мистецтв Ліум. Музей оперативно замінив банан в інсталяції.
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