Підприємець з Китаю з'їв епатажну інсталяцію за 6,2 млн дол — відео
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Підприємець з Китаю з'їв епатажну інсталяцію за 6,2 млн дол — відео

Джастін Сан
Джерело:  online.ua

Китайський підприємець та власник блокчейн-мережі Tron Джастін Сан придбав на аукціоні Sotheby's інсталяцію художника Мауріціо Каттелана з приклеєним до стіни скотчем бананом, що отримала назву "Комік", за 6,2 млн доларів, а потім, власне з'їв головний елемент інсталяції. 

Головні тези:

  • Китайський бізнесмен Джастін Сан придбав інсталяцію художника Мауріціо Каттелана з бананом за 6,2 млн доларів на аукціоні Sotheby's.
  • Після покупки на аукціоні, Сан відзначився епатажним вчинком, споживши головний елемент інсталяції - банан.
  • Італійський митець Мауріціо Каттелан відомий своїми сатиричними роботами, а його інсталяція “Комік” викликала бурхливі обговорення у світі мистецтва.
  • Джастін Сан, крім колекціювання творів мистецтва, є власником Tron - блокчейн-мережі, та опинився під розслідуванням за продаж незареєстрованих цінних паперів у США.
  • Інсталяція з бананом вже двічі ставала об'єктом епатажу, коли відвідувачі виставок з'їдали головний елемент, доводячи до роздумів про природу мистецтва.

Китайський бізнесмен з’їв найдорожчий банан в історії

Перед тим, як з’їсти банан, Джастін Сан виступив із промовою стосовно концептуального мистецтва і кріптовалюти в одному з найдорожчих готелів Гонконгу.

Він набагато кращий за інші банани. Він справді дуже смачний, — зазначив Сан, — куштуючи банан.

Що відомо про Джастіна Сана та інсталяцію Мауріціо Каттелана "Комік"

Джастін Сан — китайський криптопідприємець і колекціонер творів мистецтва. Минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США висунула йому звинувачення в продажу незареєстрованих цінних паперів. Розгляд справи триває.

Мауріціо Каттелан — італійський митець, відомий своїми гіперреалістичними скульптурами та інсталяціями. Через сатиричний підхід до творення робіт його називають жартівником світу мистецтва.

Його інсталяцію "Комік" вперше представили публіці у 2019 році. Тоді він одразу став сенсацією та спровокував дискусії про те, чим усе-таки є мистецтво.

Двічі банан, що був частиною інсталяції, з'їдали відвідувачі виставки. Вперше це сталося у 2019 році — тоді художник-перформансист зняв банан зі стіни після того, як робота була продана за 120 тис. доларів на ярмарку Art Basel в Майамі.

Вдруге, у 2023 році, південнокорейський студент-художник пригостився бананом у сеульському Музеї мистецтв Ліум. Музей оперативно замінив банан в інсталяції.

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