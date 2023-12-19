Представительница фейковой диаспоры набросилась на военных с лживыми обвинениями

Скандальная харьковчанка Зоя Кускова, которая называет себя ведущим аналитиком ютуб-канала Diaspora UA и ранее была активисткой Партии Шария, начала обвинять бойцов ВСУ и волонтеров в том, что они якобы зарабатывают на войне.
Кто такая Зоя Кускова и что о ней известно
Журналистам удалось узнать, что у одиозной харьковчанки связи с семьей бывшего регионала Владимира Кацубы, которого считают финансистом «Партии Шария».
Более того, также стало известно, что Зоя Кускова вместе с Жихаревым Богданом Ильдар Оглы (одним из спонсоров политсилы Геннадия Кернеса) основала ОО "Харьковщина вместе".
Что важно понимать, именно эта ОО стала одним из звеньев сложной цепи, с помощью которой Владимир Кацуба финансировал политсилу агента Кремля Анатолия Шария.
Кроме того, Кускова каким-то образом также стала ведущим аналитиком Youtube-канала Diaspora UA. Последний славится внедрением фактически всего пропагандистского арсенала РФ.
Чаще всего предательница распространяет в своих соцсетях следующие российские нарративы:
война продолжается, потому что на ней зарабатывают (политики, активисты, волонтеры, рептилоиды…)
Зеленский и Байден не идут на нормальные переговоры с республиканцами, потому что не хотят победы Украины.
украинским властям нужна длительная война.
Также Зоя Кускова лично стала обвинять наших защитников в том, что они зарабатывают на войне.
Военный и общественный активист Сергей Гнездилов опубликовал соответствующий скриншот.
Что известно о деятельности агентов Кремля по Diaspora UA
Diaspora UA позиционирует себя как "группу волонтеров" – граждан США, родом из Украины, которая приглашает "к дискуссии о событиях, происходящих в Штатах и нашей стране на фоне российско-украинской войны".
Однако в составе этой группы очень много россиян, приближенных к Путину. В первую очередь речь идет о бывшем советнике диктатора Андрее Илларионове и эксдепутатке от "Единой России" Марии Максакове-Игенбергсе.
Харьковчанка Зоя Кускова у Diaspora UA ответственна за создание фейков в формате псевдоаналитики.
К примеру, недавно она опубликовала ролик с красноречивым названием "Настоящие целые поездки Зе в США".
В видеопропагандистке обвиняется Владимир Зеленский в том, что ему удалось договориться с Джо Байденом о выделении средств на восстановление Украины.
Почему это плохо – она не объясняет.
Более того, Кускова даже критикует инвестиции в Украину. Аргумент: если кто-то хочет инвестировать в Украину не дожидаясь победы, значит, инвестор согласен на победу России…
Однако больше внимания предательница уделяет украинскому дипломатическому представительству в США, а Оксану Маркарову изображает абсолютным злом. Опять же – без доказательств и объяснений.
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