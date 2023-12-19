Представительница фейковой диаспоры набросилась на военных с лживыми обвинениями

Скандальная харьковчанка Зоя Кускова, которая называет себя ведущим аналитиком ютуб-канала Diaspora UA и ранее была активисткой Партии Шария, начала обвинять бойцов ВСУ и волонтеров в том, что они якобы зарабатывают на войне.

Кто такая Зоя Кускова и что о ней известно

Журналистам удалось узнать, что у одиозной харьковчанки связи с семьей бывшего регионала Владимира Кацубы, которого считают финансистом «Партии Шария».

Более того, также стало известно, что Зоя Кускова вместе с Жихаревым Богданом Ильдар Оглы (одним из спонсоров политсилы Геннадия Кернеса) основала ОО "Харьковщина вместе".

Что важно понимать, именно эта ОО стала одним из звеньев сложной цепи, с помощью которой Владимир Кацуба финансировал политсилу агента Кремля Анатолия Шария.

Кроме того, Кускова каким-то образом также стала ведущим аналитиком Youtube-канала Diaspora UA. Последний славится внедрением фактически всего пропагандистского арсенала РФ.

Чаще всего предательница распространяет в своих соцсетях следующие российские нарративы:

война продолжается, потому что на ней зарабатывают (политики, активисты, волонтеры, рептилоиды…)

Зеленский и Байден не идут на нормальные переговоры с республиканцами, потому что не хотят победы Украины.

украинским властям нужна длительная война.

Также Зоя Кускова лично стала обвинять наших защитников в том, что они зарабатывают на войне.

Военный и общественный активист Сергей Гнездилов опубликовал соответствующий скриншот.

Фото: скриншот

Что известно о деятельности агентов Кремля по Diaspora UA

Diaspora UA позиционирует себя как "группу волонтеров" – граждан США, родом из Украины, которая приглашает "к дискуссии о событиях, происходящих в Штатах и нашей стране на фоне российско-украинской войны".

Однако в составе этой группы очень много россиян, приближенных к Путину. В первую очередь речь идет о бывшем советнике диктатора Андрее Илларионове и эксдепутатке от "Единой России" Марии Максакове-Игенбергсе.

Харьковчанка Зоя Кускова у Diaspora UA ответственна за создание фейков в формате псевдоаналитики.

К примеру, недавно она опубликовала ролик с красноречивым названием "Настоящие целые поездки Зе в США".

В видеопропагандистке обвиняется Владимир Зеленский в том, что ему удалось договориться с Джо Байденом о выделении средств на восстановление Украины.

Почему это плохо – она не объясняет.

Более того, Кускова даже критикует инвестиции в Украину. Аргумент: если кто-то хочет инвестировать в Украину не дожидаясь победы, значит, инвестор согласен на победу России…

Однако больше внимания предательница уделяет украинскому дипломатическому представительству в США, а Оксану Маркарову изображает абсолютным злом. Опять же – без доказательств и объяснений.